Волгоградские евреи просят передать в синагогу артефакт из бункера Чуянова

Волгоградский еврейский общинный центр просит передать в синагогу артефакты, хранящиеся в бункере Чуянова в Комсомольскому саду, где в период войны располагался городской комитет обороны под руководством Алексея Чуянова, тогдашнего руководителя Сталинграда, передает V102.RU.

- Руководство еврейской религиозной общины обратилось к главе администрации Центрального района с просьбой передать на хранение и для организации экспонирования в синагоге три каменные плиты с надписями на иврите и традиционным орнаментом, хранящиеся в бункере Чуянова, принимая во внимание, что за последние 10 лет «бункер» так и не вошел туристический кластер региона, а между тем синагога де-факто стала таким туристическим объектом, - сообщила председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

В 2024 году Волгоградский еврейский общинный центр отмечает сразу несколько юбилейных дат: 25 лет общине и общинному центру, 10 лет с момента открытия «Сквера памяти и дружбы» и 130-летие со дня официального открытия еврейской молельни (синагоги) в Зацарицынской части города, где сегодня размещена волгоградская синагога.

Бункер Алексея Чуянова, напомним, в годы войны являлся подземным городским штабом обороны Сталинграда. Он имеет три уровня, два из которых затоплены грунтовыми водами. Бетонный бункер, скрытый под землей на 27 метров, надежно защищал штаб от вражеских бомб и снарядов. Штаб работал на этом месте вплоть до сентября 1942 года, а затем первые месяцы после освобождения города от захватчиков.





К 65-летнию Сталинградской битвы здесь решили открыть памятное место. Тогда сообщалось, что в штабном помещении на глубине 14-ти метров была полностью воссоздана обстановка 1942 года. Там есть много интересных экспонатов, в числе которых электрощиток, сделанный из мраморной плиты, взятой то ли на еврейском кладбище, то ли в местной синагоге. На оборотной стороне щитка ясно видны звезда Давида и буквы на иврите.





Фото из архива ИА «Высота 102»