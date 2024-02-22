Самосвалы тоннами скидывают строительный мусор возле ВолГУ: видео





В Волгограде местные жители зафиксировали на видео факт незаконного сброса строительного мусора на открытой территории возле Волгоградского государственного университета. Кадры с правонарушением сегодня, 22 февраля, опубликовал «Народный фронт», сообщает ИА «Высота 102».

Так, в частности, на видео запечатлено, как груженный грунтом вперемешку со строительным мусором самосвал выезжает со строительной площадки по ул. Петровской. Остановившись в ста метрах от одного из корпусов ВолГУ, водитель самосвала поднял кузов и выгрузил содержимое на обочину. По словам очевидцев, это не единичный случай. Автор видео также зафиксировал номер грузовика.





В «Народном фронте», куда волгоградцы обратились с просьбой разобраться в ситуации и принять меры, уже сообщили, что обратились в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру для выяснения обстоятельств.

Видео: Народный фронт / t.me