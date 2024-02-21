В Волгограде владельцы ротвейлера возместят ущерб за растерзанную чихуахуа

Семейную пару в Волгограде, чей ротвейлер загрыз маленькую собачку породы чихуахуа, обязали возместить ущерб за гибель домашнего питомца. Как сообщили V102.RU в районном суде, супруги должны солидарно выплатить хозяйке растерзанной собачки в счет возмещения ущерба 83 671 рубль и компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Также они должны компенсировать ей судебные расходы, оплату госпошлины и услуг представителя.

Иск к владельцам ротвейлера подала хозяйка чихуахуа. Согласно материалам дела, в январе 2023 года во время самостоятельного выгула собака бойцовской породы напала на ее питомца. В результате нанесенных повреждений чихуахуа погибла.

Потерявшая питомца женщина поясняла, что к чихуахуа она относилась как к члену семьи. Ротвейлера, по ее словам, выгуливали без короткого поводка и намордника, что является нарушением правил содержания собак.

Владелица чихуахуа заложила в сумму иска рыночную стоимость собаки, а также расходы по утилизации тела растерзанного питомца. Однако ее требования, как сообщается, были удовлетворены частично.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.