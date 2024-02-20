В Волгограде родным героев СВО передали ордена Мужества

В Волгограде 20 февраля в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась церемония передачи орденов Мужества родным погибших участников специальной военной операции.

По информации пресс-службы музея-заповедника, в мероприятии сегодня принимали участие заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества администрации региона Эдуард Давыдовский.









Как сообщает ИА «Высота 102», среди тех, кому в Волгограде были переданы ордена Мужества, были родные сержанта Владимира Юрьевича Перфилова, лейтенанта Александра Пудовкина, старшего лейтенанта Александра Шевченко, рядового Тахира Марлыева.













Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»