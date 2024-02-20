Приковавшая два года назад к своей персоне внимание региональных и федеральных СМИ уроженка Волгограда Серафима Сапрыкина, уволенная из петербургской гимназии № 168 за чтение десятиклассникам стихов Хармса и Введенского, а после покорявшая литературный олимп, теперь ударилась в прозу, сообщает V102.RU.

В анонимных Telegram-каналах появилась информация, что экс-педагог (правда уже с другой фамилией) переквалифицировалась в церемониймейстера в агентстве «Ленритуал» и готовит к выходу книгу о тонкостях «похоронных» профессий.

В ритуальном агентстве Санкт-Петербурга корреспонденту «Высоты 102» пояснили, что у них действительно числится сотрудница под именем Серафима Нейман, которая в скором времени планирует дебютировать с прозой.

— Да, Серафима у нас работает. Она выполняет, в том числе и функции церемониймейстера. Устроилась к нам год назад, — рассказали в «Ленритуале». — Да, мы в курсе, что у Серафимы был какой-то конфликт в школе из-за стихов, но не более того. Сама она нам ничего не рассказывала. Про смену фамилии мы тоже ничего не знаем. У нас в компании нет какой-то централизованной системы, ответственной за доскональную проверку кандидатов.

Примечательно, что Серафима меняет свою фамилию как минимум уже третий раз в жизни. Имевшая судимость за нанесение ножевых ранений знакомому 13 лет назад в одной из квартир Краснооктябрьского района Волгограда, в ту пору Сима Чингизовна Казимова стала Серафимой Олеговной Сапрыкиной. Это случилось через несколько лет после приговора суда. Примечательно, что в судебном процессе Сима Казимова отрицала свою причастность к преступлению, однако суд посчитал иначе. Волгоградку осудили на два года условно.

Впоследствии уроженка города на Волге перебралась в Санкт-Петербург, где устроилась на работу в питерскую гимназию № 168, откуда ее уволили со скандалом после того, как она прочитала детям стихи Введенского и Хармса. Серафима Сапрыкина впоследствии заявила, что руководство образовательного учреждения на нее надавило и заставило после декламации стихов уволиться. На фоне этого всплыла информация о судимости Сапрыкиной, но бывший учитель все отрицала.

В апреле 2022 года появилась информация, что Сапрыкина вошла в лонг-лист премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов. Теперь, судя по всему, Серафима снова сменила фамилию и стала Нейман, кардинально поменяв сферу деятельности. При этом в Telegram ее можно найти под еще одной фамилией — Светлова.

Фото: serafima svetlova / t.me