В Волгоградской области готовятся к нашествию азиатской саранчи

Россельхозцентр РФ подвел итоги мониторинга саранчовых в южных регионах России. Как сообщили V102.RU в ведомстве, азиатская перелетная саранча в 2024 году по прогнозу будет находиться в фазе нарастания численности и массового размножения в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областей, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Оренбургской области и Алтайском крае.
В других регионах России ожидается нашествие итальянского пруса, мароккской саранчи, а также – нестадных видов саранчовых.
Для противостояния этой угрозе только в ЮФО планируется обработать 116,68 тыс. га посевов.
Фитомониторинг саранчовых вредителей в отдельных субъектах уже начался, а более масштабные обследования начнутся после схода снега, заверили в ведомстве.
По сведениям администрации региона, для дальнейшего снижения популяции саранчи в Волгоградской области обработают участки в восьми районах. А по информации регионального филиала Россельхозцентра, в последние три года низкие температуры и повышенное количество осадков в весенний период неблагоприятно повлияли на развитие личинок саранчовых, в результате чего значительных изменений в фазе динамики популяции в прошлом году не произошло.
– Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» ведут постоянный мониторинг ситуации. В зону обработки включают не только земли сельхозназначения, но и граничащие с ними. Слаженная работа муниципальных образований и Россельхозцентра позволила за последние десять лет в 15 раз уменьшить площадь распространения саранчовых вредителей, – уточняют в администрации Волгоградской области. – Руководствуясь методическими рекомендациями, специалистами филиала составлен и утвержден комитетом сельского хозяйства Волгоградской области план истребительных мероприятий против саранчовых в Волгоградской области в 2024 году. Согласно плана будут проведены защитные мероприятия на территории 8 муниципальных районов.