В Волгоградской области готовятся к нашествию азиатской саранчи

Россельхозцентр РФ подвел итоги мониторинга саранчовых в южных регионах России. Как сообщили V102.RU в ведомстве, азиатская перелетная саранча в 2024 году по прогнозу будет находиться в фазе нарастания численности и массового размножения в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областей, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Оренбургской области и Алтайском крае.

По сведениям администрации региона, для дальнейшего снижения популяции саранчи в Волгоградской области обработают участки в восьми районах. А по информации регионального филиала Россельхозцентра, в последние три года низкие температуры и повышенное количество осадков в весенний период неблагоприятно повлияли на развитие личинок саранчовых, в результате чего значительных изменений в фазе динамики популяции в прошлом году не произошло.



