В Волгоградской области в текущем году капитально отремонтируют два сельских дома культуры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, субсидии из областного бюджета выделены на капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в двух районах.

Согласно документу, в текущем году 7 миллионов 974 тысячи 500 рублей на капремонт получит Лозновское поселение Дубовского района и 9 миллионов 479 тысячи 600 рублей - Новокиевское сельское поселение Новоаннинского района.

В общей сложности на ремонт двух сельских домов культуры потратят 17 миллионов 454 тысячи 100 рублей.

Средства выделяются в рамках региональной госпрограммы «Развитие культуры Волгоградской области».

Фото из архива ИА «Высота 102»