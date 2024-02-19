



Волгоградская область представила свои достижения в сфере школьного питания в рамках дня образования на выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.

Делегацию Волгоградской области возглавила заместитель губернатора Зина Мержоева. Регион представляли общественная организация «ПСПиОН», МОУ Гимназия №5 Ворошиловского района Волгограда, МКОУ «Октябрьский лицей» Волгоградской области и оператор социального питания ООО «Виво Маркет». В числе гостей стенд Волгоградской области посетили министр просвещения Сергей Кравцов и директор отраслевого Союза развития социального питания Владимир Чернигов.

– Поскольку мы занимаемся тем, чтобы Россия была сильной, здоровой и правильно накормленной, от этой выставки жду, чтобы тема здорового питания сохранилась, укрепилась и развивалась, - поделился Владимир Чернигов. – Я благодарен всем, кто поддерживает эту работу. Отдельная благодарность любимому и неимоверному Волгограду. Наша общая задача сейчас не останавливаться, а продолжать работать и совершенствоваться. Поэтому от форума жду новых высот.





На пленарном заседании «Разговоры о важном: сфера образования» региону вручили благодарственное письмо заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой за высокий уровень реализации нацпроектов и госпрограмм по созданию современной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей доступность общего образования.

Также в ходе выставки-форума заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев вручил дипломы за организацию общественного (родительского) контроля МОУ Гимназия №5 Ворошиловского района Волгограда и МКОУ «Октябрьский лицей» Волгоградской области. Они заняли второе и третье места.

Напомним, с 2019 года в Волгограде запущен в работу еще один важный проект – «Школьное кафе». Так, в 2021 году компания «Виво Маркет» за лето провела реконструкцию школьной столовой Гимназии №12 в Краснооктябрьском районе города. В 2023 году преобразовали столовую 123-й школы Ворошиловского района Волгограда. В итоге, школьные кафе стали точкой притяжения для учеников, и они назвали новое пространство «столовой мечты».





Волгоградские практики по улучшению качества школьного питания и организации общественного и родительского контроля также были представлены на круглом столе в рамках Дня образования. В нем приняли участие первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, сотрудники подведомственных организаций Роспотребнадзора, эксперты в области питания и представители родительского сообщества.

В своём выступлении заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина обратила внимание на результаты планомерной работы по улучшению школьного питания, эффективности родительского контроля, задачах на перспективу.

Одна из успешных практик волгоградского региона, которая позволяет добиваться высоких результатов в сфере школьного питания – это работа Ассоциации «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения».

– Для нас участие в форуме – это уверенные шаги в будущее. Мы видим практики других регионов, мы слышим, что говорят первые лица страны и мы стараемся это реализовать, чтобы укрепить и улучшить наши результаты в этом проекте. Поэтому я считаю, что такие мероприятия должны быть, и мы здесь на своем месте, – сказала Алла Порхун, заместитель руководителя Ассоциации «ПСПиОН».