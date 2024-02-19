



В администрации Волгограда – новое кадровое назначение. Как сообщили V102.RU в мэрии, на эту должность назначен 43-летний Василий Серухин.

У нового руководителя департамента два высших образования, одно из которых техническое – в 2002 он закончил Волжский политехнический институт. Порядка 20 лет проработал в органах внутренних дел, в том числе – на руководящих должностях органов государственной инспекции безопасности дорожного движения.

– Перед новым руководителем поставлен ряд задач, в том числе: обеспечить надлежащий уровень содержания существующей улично-дорожной сети, сохранить качество и увеличить темпы дорожного строительства и ремонта, реализовать мероприятия, предусмотренные комплексной 10-летней программой развития Волгограда в части полномочий департамента, – пояснили в администрации города.

Ранее, напомним, департаментом городского хозяйства руководил Сергей Комлев. Сейчас он вернется к своей прежней должности – заместителя руководителя ДГХ.





В отношении прежнего главы структурного подразделения мэрии, Виталия Земцова, в настоящее время рассматривается уголовное дело о превышении должностных полномочий в Ворошиловском районном суде Волгограда.