Волгоградцы редко видят трамвай №6

По словам волгоградцев, трамвай №6 и так ходит редко – только утром и вечером с интервалом примерно в полчаса. Поэтому люди в случае отмены электротранспорта вынуждены стоять в ожидании следующего по расписанию по часу.
Общество 19.02.2024 14:47
0
19.02.2024 14:47
По словам волгоградцев, трамвай №6 и так ходит редко – только утром и вечером с интервалом примерно в полчаса. Поэтому люди в случае отмены электротранспорта вынуждены стоять в ожидании следующего по расписанию по часу.
Волгоградцы пожаловались на постоянные сбои в движении трамвая №6, курсирующего по маршруту «Улица Ким-36-ая школа». Как рассказали V102.RU горожане, сегодня, 19 февраля в обозначенное в расписании время – в 8-05 ч. вагон вновь не пришел на остановку «Моздокская».- Такая же история была в пятницу, 16 февраля – трамвая не было в 16-30 ч. Стали выяснять – сказали, что сломался. Ну тогда бы предоставили другой. Почему не делают замену? Например, можно было снять трамвай с маршрута № 2 – утром они ходят очень часто, через три-четыре минуты, - рассуждают горожане.
По словам волгоградцев, трамвай №6 и так ходит редко – только утром и вечером с интервалом примерно в полчаса. Поэтому люди в случае отмены электротранспорта вынуждены стоять в ожидании следующего по расписанию по часу.
В администрации Волгограда пояснили, что трамвайный вагон был сегодня снят с утреннего рейса в связи с неисправностью для проведения восстановительных работ и заверили, что движение электротранспорта по данному маршруту осуществляется в соответствии с расписанием.
Напомним, 16 февраля волгоградцы также жаловались на поломку трамвая №6. Пассажиров высадили буквально через пятьсот метров после того, как он тронулся от 36-ой школы. Не пришел и следующий по расписанию. Люди вынуждены были добираться на перекладных. В мэрии тоже объяснили сход одного из вагонов техническим сбоем.
«Взял билет до Москвы»: в Саратове пропал подросток из Камышина19.02.2024 17:01
Общество 19.02.2024 17:01
В Волгограде главврача больницы №22 Матвееву поместили в СИЗО19.02.2024 16:45
Общество 19.02.2024 16:45
Волгоградская область представила передовой опыт школьного питания на выставке-форуме «Россия»19.02.2024 16:44
Общество 19.02.2024 16:44
Последний февральский снегопад на дорогах Волгоградской области осложнится туманом19.02.2024 15:42
Общество 19.02.2024 15:42
Департамент городского хозяйства Волгограда возглавил бывший полицейский Василий Серухин19.02.2024 14:40
Общество 19.02.2024 14:40
В фонтан на пр. Ленина в Волгограде зальют сверхновый бетон19.02.2024 14:37
Общество 19.02.2024 14:37
В Волгограде испытали новую коммунальную спецтехнику19.02.2024 13:25
Общество 19.02.2024 13:25
В Волгограде скорая помощь по дороге к пациенту застряла в обледеневшем дворе19.02.2024 13:10
Общество 19.02.2024 13:10
Андрей Бочаров: волгоградские аграрии обеспечены семенами на 100%19.02.2024 11:37
Общество 19.02.2024 11:37
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО командиром взвода19.02.2024 11:15
Общество 19.02.2024 11:15
В Волгограде простились с умершим от тяжелой болезни игуменом Владимиром19.02.2024 10:19
Общество 19.02.2024 10:19
В Волгограде растопили снег на дорогах 700 тоннами песка и соли19.02.2024 08:29
Общество 19.02.2024 08:29
Волгоградские медики переборщили с шутками на шоу ТНТ18.02.2024 17:34
Общество 18.02.2024 17:34
Министр просвещения Кравцов посетил стенд Волгоградской области18.02.2024 16:21
Общество 18.02.2024 16:21
«Нас же сделают крайними»: таксисты высказались об ограничении цен на поездки в непогоду18.02.2024 15:15
Общество 18.02.2024 15:15