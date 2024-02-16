Общество

«Добирались на перекладных»: трамваи в Волгограде испытывают горожан на прочность

Общество 16.02.2024 15:30
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16.02.2024 15:30


На Ангарском в Волгограде продолжаются восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства, из-за чего трамваи второй день ходят по усеченному маршруту - до остановки «Завод «Ахтуба».

- Люди идут до депо пешком по сплошному льду. Песком ничего не посыпано, тротуаров нет от слова совсем. Удивительно, как еще там ноги не переломали. Маршрутка, которую пустили до депо, ходит одна, - сообщили V102.RU волгоградцы. - А сегодня трамвай по шестому маршруту вообще удивил. Только сели, оплатили и не проехав и 500 метров сломался. Высадили нас на остановке и добирайтесь как хотите. Следующего по времени тоже не было. Добирались на перекладных.

Трамвай №6, как уточнили пассажиры, пришел по расписанию в 7.25, а уже в 7.35 людей высадили на остановке у областной больницы.

- На участке «Школа №36» - «Завод «Ахтуба» организована работа бесплатного компенсационного автобусного маршрута №2к, обслуживаемого тремя единицами транспорта, которые курсируют с интервалом в 5 минут, - напомнили в мэрии. - Что касается трамвайного маршрута №6, то 16 февраля около 8.00 в связи с техническим сбоем один из вагонов, обслуживающих данный маршрут, сошел с линии, в связи с чем интервал движения увеличился.

Ранее сообщалось, что с 15 февраля трамваи на Ангарском ходят по усеченному маршруту из-за аварии на электросетях до окончания восстановительных работ.

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