В Волгограде простились с умершим от тяжелой болезни игуменом Владимиром

Виктор Перевертайло вырос в многодетной учительской семье в селе Лемешкино Руднянского района, окончил Волгоградский государственный университет по специальности история, потом работал в школе.
Общество 19.02.2024 10:19
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19.02.2024 10:19
Накануне, 18 февраля, в Свято-Духовском мужском монастыре города Волгограда простились c игуменом Владимиром (Перевертайло), духовником Волгоградской епархии, настоятелем храма преподобного Силуана Афонского. Об этом сообщили V102.RU в Волгоградской епархии. Он скончался после продолжительной болезни на 61-м году жизни.
Виктор Перевертайло вырос в многодетной учительской семье в селе Лемешкино Руднянского района, окончил Волгоградский государственный университет по специальности история, потом работал в школе.
Виктор Перевертайло вырос в многодетной учительской семье в селе Лемешкино Руднянского района, окончил Волгоградский государственный университет по специальности история, потом работал в школе.
Святое Крещение принял в 1991 году и в том же году поступил в Волгоградское духовное училище.
25 октября 1993 году принял монашеский постриг, был рукоположен в сан иеродиакона 5 декабря 1993 года и в сан иеромонаха 6 декабря 1993 года.
Несколько лет он нес послушание духовника братии Свято-Духовского мужского монастыря Волгограда, был директором епархиального духовного училища, вел широкую духовно-просветительскую и педагогическую работу, руководил воскресной школой.
Являлся также руководителем отдела по делам молодежи Волгоградской епархии. Игумен Владимир защитил кандидатскую диссертацию по теме «Подготовка православных педагогов в учреждении дополнительного образования к преподаванию «Основ православной культуры»» на кафедре педагогики Волгоградского государственного педагогического университета.
Его похоронили у стен храма преподобных Сергия и Германа Валаамских, который находится на Красноармейском кладбище.
Фото Волгоградская епархия VK.com
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