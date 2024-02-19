В Волгограде растопили снег на дорогах 700 тоннами песка и соли

Общество 19.02.2024 08:29
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19.02.2024 08:29
Во второй половине ночи с началом снегопада спецтехника вышла на обработку и расчистку городских дорог. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, на проезжую часть дорожные службы нанесли свыше 700 тонн песко-соляной смеси.
В течение дня работы по уборке снега продолжатся во всех районах города. В том числе дорожные службы ведут расчистку остановочных павильонов, парковочных карманов, пешеходных переходов, обрабатывая эти территории противогололедными материалами.
Снег, по прогнозу синоптиков, сегодня, 19 февраля, будет идти до полудня.
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