Жителям Краснооктябрьского района Волгограда вернули тепло

Специалистами «Концессий теплоснабжения» устранено технологическое нарушение на трубопроводе в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу компании.

— Ресурс подается в штатном режиме. Восстановительные и сварочные работы произведены в кратчайший срок. По их завершении в 03.40 систему начали заполнять теплоносителем внутреннего контура котельной. В 05.30 подачу ресурса потребителям возобновили в полном объеме, — уточнили в Концессиях.

Напомним, что из-за аварии на трубопроводе на севере Волгограда накануне была временно приостановлена подача воды в дома по улице Еременко. Специалистам не потребовалось проводить земляные работы, что в разы сократило время восстановительных мероприятий.

Фото: архив ИА «Высота 102»