Мобилизованным до 2024 года волгоградцам доплатят 200 тысяч при одном условии





Власти Волгоградской области конкретизировали условия, в соответствии с которыми контрактники могут получить региональную поддержку. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный на сайте региональной администрации документ. Власти Волгоградской области конкретизировали условия, в соответствии с которыми контрактники могут получить региональную поддержку. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный на сайте региональной администрации документ.

В частности, ранее мобилизованный гражданин, который уже получил 100 тысяч единовременной выплаты, но пожелавший продолжить службу и заключивший дополнительный контракт с Министерством обороны РФ в период после 1 января 2024 года, также сможет претендовать на выплату 300 тысяч рублей. Выплата носит беззаявительный характер: бойцу не нужно предоставлять дополнительные документы и сведения, средства зачислят автоматически.Увеличенную единовременную материальную помощь, как сообщалось ранее, получат граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в период с 1 января 2024 года. Части контрактников уже выплатили материальную помощь в старом эквиваленте (100 000 рублей). В этом случае регион осуществит дополнительное финансирование и компенсирует разницу – 200 000 рублей.Напомним, с 1 января 2024 года, решением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова региональная мера поддержки участников СВО была увеличена в три раза – до 300 000 рублей.