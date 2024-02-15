Общество

Фигуристка Слуцкая покажет мастер-класс на катке в Волгограде

Общество 15.02.2024 20:35
0
15.02.2024 20:35


Российская фигуристка Ирина Слуцкая покажет мастер-класс на катке в Центральном парке культуры и отдыха, сообщает V102.RU.

Титулованная спортсменка поделится опытом с иностранными студентами и волгоградскими школьниками.

Заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2006 года, двукратной чемпионкой мира (2002, 2005), семикратной чемпионкой Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратной победительницей финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). 

Фото: ЦПКиО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.02.2024 20:41
Общество 15.02.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 18:09
Общество 15.02.2024 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 17:23
Общество 15.02.2024 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 16:39
Общество 15.02.2024 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 15:59
Общество 15.02.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 15:31
Общество 15.02.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 14:30
Общество 15.02.2024 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 14:01
Общество 15.02.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 13:22
Общество 15.02.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 12:32
Общество 15.02.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 12:10
Общество 15.02.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 11:47
Общество 15.02.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 11:17
Общество 15.02.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 09:47
Общество 15.02.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 08:35
Общество 15.02.2024 08:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:24
Врача-травматолога в Волгоградской области осудили за мелкое взяточничествоСмотреть фотографии
20:41
«Прилет такой, что дым столбом»: награжденные в Волгограде бойцы СВО рассказали о ранениях и подвигахСмотреть фотографии
20:35
Фигуристка Слуцкая покажет мастер-класс на катке в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:17
Заболеваемость корью в 10 раз выросла в Саратовской областиСмотреть фотографии
18:52
Труп мужчины с ножом в затылке обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
«Караул, мы снова тонем!»: в Калаче-на-Дону затапливает хозяйства и домаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Осквернившую в Волгограде «Родину-мать» блогера не выпустят из СИЗОСмотреть фотографии
17:42
«Ростелеком» в Волгограде провел предпремьерный кинопоказ сериала «ГДР»Смотреть фотографии
17:29
15 человек и маленькую собачку спасли из горящего дома в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
В Волгограде разыскивают пропавшего из тубдиспансера пациентаСмотреть фотографии
17:20
В больнице Волгограда скончался сбитый кроссовером на ул. Еременко мужчинаСмотреть фотографии
16:39
Губернатор Бочаров выразил соболезнования жителям БелгородаСмотреть фотографии
16:08
Билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в РоссииСмотреть фотографии
15:59
Бочаров поблагодарил прокуроров за конструктивную работуСмотреть фотографии
15:31
Трое волгоградцев разорились, пытаясь увеличить пенсиюСмотреть фотографии
14:30
Жители Волжского пожаловались на запах тухлых яицСмотреть фотографии
14:01
Волгоградцы почтили память воинов-афганцев: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
13:48
Банду подростков задержали в Волгограде за нападения на прохожих с молоткомСмотреть фотографии
13:22
«Курочка не напилась»: в Волгоградской области спрогнозировали затяжную и холодную веснуСмотреть фотографии
13:03
И тут постучали. В Волгограде стартует поквартирный обход избирателейСмотреть фотографии
13:01
Под Волгоградом в День всех влюбленных мужчина обокрал и бросил сожительницуСмотреть фотографии
12:46
«Динамо-Синара» встретится с болельщиками 24 февраляСмотреть фотографии
12:32
Управление Росприроднадзора перебралось в Волгоград из АстраханиСмотреть фотографии
12:10
Владелец японского кроссовера от испуга погасил 150 штрафов ГИБДД в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:47
Путин наградил за заслуги глав Урюпинска, Алексеевского и Николаевского районовСмотреть фотографии
11:19
ПСБ в Волгоградской области расширил поддержку агропромышленного комплексаСмотреть фотографии
11:17
«Плитка уже черная»: в центре Волгограда закидали углем облагораживаемый скверСмотреть фотографии
10:51
Массовая драка на юге Волгограда: двое задержаныСмотреть фотографии
10:36
Юный водитель устроил в центре Волгограда ДТП с 4 пострадавшимиСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом посиделки сторожей в День святого Валентина обернулись убийствомСмотреть фотографии
 