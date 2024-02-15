Фигуристка Слуцкая покажет мастер-класс на катке в Волгограде

Российская фигуристка Ирина Слуцкая покажет мастер-класс на катке в Центральном парке культуры и отдыха, сообщает V102.RU.
Титулованная спортсменка поделится опытом с иностранными студентами и волгоградскими школьниками.
Заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2006 года, двукратной чемпионкой мира (2002, 2005), семикратной чемпионкой Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратной победительницей финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005).
Фото: ЦПКиО