ВККС решила судьбу двух волгоградских судей

Высшая квалификационная коллегий судей РФ рассмотрела две жалобы из Волгоградской области на решения региональной квалификационной коллегии судей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные итоги заседания ВККС РФ, оба решения оставлены без изменения.

Напомним, в Москву пожаловалась судья Кировского районного суда в отставке Светлана Подлесная. Ее полномочия ККС региона прекратила в сентябре 2023 года. Ранее коллегия также приняла решение о привлечении судьи Подлесной к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Тогда сообщалось, что она могла иметь личную заинтересованность при рассмотрении одного из уголовных дел.

Также оставлено без изменения и решение в отношении Галины Данилиной, которой квалифколлегия региона 24 ноября 2023 года отказала в рекомендации на должность председателя Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области. На сайте Среднеахтубинского районного суда указано, что Данилина исполняет обязанности председателя суда.