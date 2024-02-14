Аудитор Авдеев назначен зампредседателя КСП Волгоградской области

Сегодня, 14 февраля, депутаты Волгоградской областной думы назначили аудитора Александра Авдеева на должность заместителя председателя КСП региона. Как сообщили V102.RU в областной думе, срок полномочий Авдеева на новой должности составляет 5 лет.

Ранее информагентство сообщало о предстоящих кадровых перестановках в контрольно-счетной палате Волгоградской области. Авдеев подал письменное заявление об отставке с должности аудитора.

Авдеев имеет высшее профессиональное образование и большой опыт работы в сфере экономики и финансов. С 1998 по 2004 год работал в контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов РФ в Волгоградской области, в 2004 году перешел в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, где занимал должность начальника отдела финансового контроля и надзора в бюджетных организациях и в течение полугода исполнял обязанности заместителя руководителя ведомства. В 2008 году был принят на должность ведущего инспектора в контрольно-счетную палату Волгоградской области, затем работал начальником инспекции. В январе 2022 года назначен аудитором КСП региона.

Фото: Волгоградская областная дума