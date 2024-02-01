Аудитор КСП Волгоградской области уходит в отставку ради повышения

В контрольно-счетной палате Волгоградской области ожидаются кадровые перестановки. Как сообщает V102.RU, спикер областной думы внес для рассмотрения проект постановления о досрочном освобождении от должности аудитора КСП региона Александра Авдеева и назначении его заместителем председателя КПС региона сроком на 5 лет с 15 февраля текущего года.

В проекте постановления предлагается досрочно освободить Авдеева от должности аудитора на основании его письменного заявления об отставке.

Отмечается, что кандидатура Авдеева на пост зампредседателя КСП соответствует всем требованиям.

Проект направлен для рассмотрения в профильный комитет облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

Напомним, предложения о кандидатурах на должности заместителей председателя КСП Волгоградской области вносятся в облдуму губернатором и (или) председателем областной думы.

Александр Авдеев окончил Волгоградский государственный технический университет по специальности «Менеджмент». Имеет опыт профессиональной деятельности в сфере экономики и финансов свыше 23 лет. В КСП Волгоградской области работает с февраля 2008 года.