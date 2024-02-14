Общество 14.02.2024 10:38
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14.02.2024 10:38
Двадцать домашних питомцев из Волгограда побывали на отдыхе за границей вместе со своими хозяевами в январе 2024 года. Такие данные, сообщает V102.RU, привел Россельхознадзор по итогам оформления ветеринарных сертификатов.
Чаще всего хозяева питомцев выбирали в качестве направлений для путешествий Египет, Турцию, Грузию, Болгарию, Азербайджан.
В Россельхознадзоре напомнили, что при въезде в страны ЕС для идентификации животных применяются только микрочипы. Для установки такого чипа владельцы своих домашних любимцев могут обратиться в ветеринарную службу и ветеринарные клиники.
Другие дополнительные ветеринарные требования необходимо уточнять в консульствах стран, в которой планируют посетить.
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