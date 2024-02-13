Группу рыбаков в Волгоградской области наказали за богатый улов судака

В Волгоградской области составлено семь протоколов об административном нарушении в отношении рыбаков, которые превысили суточный улов судака. Как сообщили V102.RU в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, все нарушители выявлены в Калачевском районе.

Согласно Правилам рыболовства, в Волгоградской области суточная норма лова по судаку составляет два экземпляра на одного человека. При ее превышении, как советуют специалисты, необходимо прекратить рыбалку или отпустить рыбу, которая превышает установленную квоту.

При этом допустимый размер выловленного судака должен составлять не менее 38 см.

Всего инспекторы рыбохраны за прошедшую неделю изъяли у нарушителей Правил рыболовства 24 кг незаконно добытых водных биологических ресурсов и 14 орудий лова.

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства