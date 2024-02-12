Общество

Дефицит знаменитой астраханской воблы и сельди ожидают в Волгоградской области

Общество 12.02.2024 14:11
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12.02.2024 14:11


Минсельхоз планирует до конца 2024 года ввести запрет промышленного и любительского лова знаменитой астраханской воблы, а также плотвы и сельди. Как сообщает ИА «Высота 102» ограничения могут ввести в Астраханской области и также в акватории Каспийского моря. Соответствующий приказ министерства в настоящее время проходит обсуждение в правительстве. В Волгоградской области, в свою очередь, в связи с возможными ограничениями прогнозируют дефицит воблы и рост цен на нее. 

Согласно тексту проекта приказа «Об установлении запрета рыболовства в районах добычи (вылова) Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в 2024 году», лов воблы будет запрещен вплоть до 31 декабря 2024 года, за исключением осуществления промышленного и любительского рыболовства воблы в период с 20 апреля по 30 апреля 2024 года. 

Плотву до конца года запретят ловить в водных объектах Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области, сельдь – на всех водных объектах Астраханской области.

Напомним, что судьбой астраханских воблы и селедки ученые всерьез озаботились еще в 2023 году. Так, в частности, в октябре прошлого года ИА «Высота 102» сообщало о том, что с предложением запретить лов воблы на предстоящие пять лет выступила замдиректора по науке ФГБУН Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук, доктор биологических наук Анна Кудрявцева.  На спутнике Конгресса молодых ученых, посвященном проблемам восстановления и сохранения запасов водных биоресурсов Волго-Каспийского бассейна и мониторингу качества атмосферного воздуха ученая заверила, что знаменитая астраханская вобла находится под угрозой исчезновения – промысловый запас рыбы опустился до критического уровня в 20 тысяч тонн.

– Если запасы будут снижаться дальше, то это приведет к вымиранию вида, – заявляла специалист. 

В связи с возможным запретом на лов воблы, плотвы и сельди в Волгоградской области продавцы уже прогнозируют данного продукта на витринах и, вполне вероятно, вообще его исчезновения. Однозначно, заявляют предприниматели, уже в ближайшее время стоит ждать значительного роста цен на сушеную рыбу, которая, напомним, в волгоградском регионе и без этого стоила немалых денег. Так, за килограмм вяленой воблы в Волгограде  торговцы просили до 1200 рублей летом 2023 года. 

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