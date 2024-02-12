Общество

«Летят прямо на головы»: сходы с крыш снега и сосулек угрожают жителям Волгограда

Общество 12.02.2024 12:44
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12.02.2024 12:44


В Волгограде 12 февраля в результате обильного снегопада и последующих температурных перепадов на крышах многоквартирных домов образовались угрожающие горожанам сосульки. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102» со зданий срываются на головы волгоградцев внушительных размеров снежные массы. В связи с этим профильные службы призывают жителей соблюдать меры безопасности и избегать нахождения на улице под окнами многоквартирных домов. 



Как ранее сообщало информагентство, утром 12 февраля, когда столбики термометров  показывали еще отрицательную температуру, жителям Волгограда пришлось добираться до рабочих мест по льду. Местами волгоградцы в буквальном смысле преодолевали путь на четвереньках, либо крепко цепляясь руками за кусты и деревья. 



К полудню передвигаться по улицам Волгограда стало проще – местам лед подтаял, а где-то о безопасности горожан побеспокоились дворники – основные пешеходные зоны в городе обработали солью и песком. Однако с повышением температуры над горожанами в прямо смысле нависла новая угроза. 

– Вышел из подъезда – и прямо мимо правового уха просвистела огромная глыба снега, – рассказал житель улицы Грамши Андрей Петров. – Всем волгоградцам советую вбегать и выбегать из подъездов – сегодня реально есть угроза, что на голову прилетит сосулька или увесистый снежок.  



Также жители Волгограда сообщают об угрозе обрушения сосулек, которые «гроздьями» нависли на наземных теплосетях, которые проходят над дорогами. Такая ситуация, к примеру, сообщают  читатели ИА «Высота 102», наблюдается на ул. Тургенева.  


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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