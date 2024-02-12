Житель Волгоградской области переборщил с мухоморами на ужин и отравился

В Михайловской ЦРБ Волгоградской области спасают 38-летнего мужчину, отравившегося мухоморами. Как стало известно V102.RU от собственного источника, житель Михайловки стал жертвой опасного ужина.

По сведениям информагентства, мужчина решил сделать себе психоделическое блюдо из мухоморов, но не смог правильно рассчитать число ядовитых грибов. Известно, что происшествие случилось накануне в ночь. Утром, 12 февраля, пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, что в Михайловке Волгоградской области школьница перепутала конфеты с крысиным ядом и оказалась в больнице.

Фото: архив ИА «Высота 102»