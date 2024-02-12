Житель Новоаннинского поехал на работу на коньках

Общество 12.02.2024 10:49
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12.02.2024 10:49
Житель Новоаннинского района Волгоградской области встал на коньки, чтобы показать отсутствие обработки дороги по улице Пугачевская. Ролик с прокатившимся мужчиной, передавшим привет коммунальщикам, опубликовал телеграм-канал Новоаннинский сегодня. На работу в райцентре, видимо, придется добираться сегодня именно так, иронично комментируют пользователи соцсетей.Между тем, как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, многие дороги в населенных пунктах сегодня выглядят, как Пугачевская в Новоаннинском. Чиновники в то же время заявляют о почти беспрерывных работах по обработке трасс от гололеда, но жалуются, что дороги снова покрываются коркой.
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