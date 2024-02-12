Общество

«Кончается еда»: жители Котельниково рассказали, как выживают без света и тепла

Общество 12.02.2024 10:34
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12.02.2024 10:34


Жители Котельниково Волгоградской области уже второй день выживают в экстремальных условиях после отключения электроэнергии, вызванного ледяным дождем. Как рассказали V102.RU горожане, во многих домах отсутствует свет, отопление и вода. Магазины по-прежнему не работают, наблюдаются перебои с сотовой связью.

– Сегодня рано утром ехал на работу в полной темноте – город во мраке, – рассказал информагентству Геннадий, местный житель. – Дома заканчиваются продукты и хлеб. Но сегодня к обеду обещают открыть один магазин. Возможно, удастся что-то купить.

В администрации Котельниково при этом сообщают, что в городе 12 февраля работают следующие магазины шаговой доступности: 

  • «К&Б», ул. Родина , 44,
  • «К&Б», ул. Первомайская, 42,
  • «Копеечка», ул. Родина, 
  • «Копеечка», ул. Октябрьская/Баранова, 
  • «Исток», ул. Войкова, 161,
  • «Магнит», ул. Серафимовича, 13а,
  • «Продукты», ул. Ротмистрова, 131, 
  • «Победа», ул. Родина,
  • «Дело вкуса», ул. Калийщиков, 1а 
  • «Продукты», ул. Волгодонская, 66.

Также в Котельниково работает аптека, расположенная в ЦРБ: запас лекарств сформирован.

Накануне котельниковцы жаловались, что власти не организовали подвоз воды. Водовозка, правда, все-таки приехала в жилые кварталы, однако это произошло уже около полуночи, поэтому не все желающие могли набрать воды. Сегодня, по информации местных чиновников, подвоз воды осуществляют две машины, на двух сторонах города. Используется голосовое оповещение. 

– Обратиться за помощью можно по телефону 112, а также написать сообщением в социальные сети главы городского поселения, либо посетить администрацию, – сообщают в администрации района. 

Сами же горожане, как могут, помогают друг другу в сложной ситуации. Владельцы домов, где вода течет хотя бы тонкой струйкой, приглашают к себе затариться жизненно важным ресурсом. Также замерзающим горожанам готовы предоставить кров в домовладениях, где есть тепло.

Напомним, накануне в Котельниково был объявлен режим ЧС из-за выхода из строя линий электроснабжения после ледяного дождя. В Чернышковском и Городищенском районах Волгоградской области, где также наблюдались локальные отключения света, электричество уже вернулось потребителям.  В Котельников до сих пор продолжается ликвидация последствий непогоды. 

Фото читателей V102.RU

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