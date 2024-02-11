Снегопад осложнил дорожную обстановку на волгоградских трассах

Движение на трассах в Волгоградской области осложнено из-за сильного снегопада. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на 35 км автодороги «Волгоград – Сальск» самая проблемная ситуация, здесь движение затруднено.

- Госавтоинспекция проводит круглосуточный мониторинг дорожной ситуации. В случае осложнения - на трассы будут направлены дополнительные экипажи ДПС, - сообщили в главке.

Водителей просят в целях безопасности соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть предельно внимательными и аккуратными при выполнении маневров на дороге, чтобы избежать ДТП.

Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.

Напомним, Гидрометцентр России предупреждал об ухудшении погодных условий в Волгоградской области 11 февраля.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области