Гидрометцентр выдал экстренное предупреждение Волгоградской области

Циклон «Ольга» сегодня,11 февраля, продолжает бушевать в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, Гидрометцентр РФ опубликовал экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных условий, которые прогнозируются в Волгоградской области.

- 11 февраля местами по южной половине Волгоградской области ожидается очень сильный снег, сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также комплекс метеорологических явлений: гололед, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с сильным ветром 15-18 м/с, - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

В регионе сохраняются четыре опасных погодных явления. Предупреждение по сильному ветру действует сегодня до 20.00. Остальные неблагоприятные погодные явления, такие как гололедно-изморозевые отложения, снег и обледенение прогнозируются до 12.00 12 февраля. Также в регионе местами возможен туман. Предупреждение по нему – до 18.00 13 февраля.

Напомним, циклон «Ольга» обрушился на Волгоградскую область вечером 9 февраля. Коммунальные и дорожные службы, по заверению властей, работают в усиленном режиме.