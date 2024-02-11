Общество

Гидрометцентр выдал экстренное предупреждение Волгоградской области

Общество 11.02.2024 07:44
0
11.02.2024 07:44


Циклон «Ольга» сегодня,11 февраля, продолжает бушевать в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, Гидрометцентр РФ опубликовал экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных условий, которые прогнозируются в Волгоградской области.

- 11 февраля местами по южной половине Волгоградской области ожидается очень сильный снег, сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также комплекс метеорологических явлений: гололед, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с сильным ветром 15-18 м/с, - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

В регионе сохраняются четыре опасных погодных явления. Предупреждение по сильному ветру действует сегодня до 20.00. Остальные неблагоприятные погодные явления, такие как гололедно-изморозевые отложения, снег и обледенение прогнозируются до 12.00 12 февраля. Также в регионе местами возможен туман. Предупреждение по нему – до 18.00 13 февраля.

Напомним, циклон «Ольга» обрушился на Волгоградскую область вечером 9 февраля. Коммунальные и дорожные службы, по заверению властей, работают в усиленном режиме. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.02.2024 11:08
Общество 11.02.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2024 08:44
Общество 11.02.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 22:03
Общество 10.02.2024 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 21:25
Общество 10.02.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 20:55
Общество 10.02.2024 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 19:48
Общество 10.02.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 18:11
Общество 10.02.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 16:59
Общество 10.02.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 16:07
Общество 10.02.2024 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 14:47
Общество 10.02.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 12:02
Общество 10.02.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 11:19
Общество 10.02.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 10:57
Общество 10.02.2024 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 08:19
Общество 10.02.2024 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 07:34
Общество 10.02.2024 07:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:14
Ледяной дождь оборвал провода в трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
«Ольга» погуляла: в Котельниково ввели режим ЧС из-за разгула стихииСмотреть фотографии
11:37
Труп сторожа нашли на месте пожара у трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
Снегопад осложнил дорожную обстановку на волгоградских трассахСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом легковушка превратилась в блин в ДТП с фурой, водитель погибСмотреть фотографии
10:08
Три человека из BMW и грузовой «ГАЗели» пострадали в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:29
Тяга к биткоинам разорила начинающего инвестора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
Шиномонтажка сгорела на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
Семья из размороженного и разворованного дома скитается в ожидании жилья в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:07
Росприроднадзор завершил проверку загрязнения рек в Волгоградской и Астраханской областяхСмотреть фотографии
07:44
Гидрометцентр выдал экстренное предупреждение Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:03
Теперь по-китайски. 10-метрового дракона пронесли волгоградцы в ЦПКиОСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО Энвера ЯнмаеваСмотреть фотографии
20:55
Волгоградцы назвали худшие и лучшие дворы по уборке снегаСмотреть фотографии
19:48
«Цекуны» в шутку называют соседей «егунами»: как говорят жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:57
«Динамо-Синара» совершило победный вояж в СтавропольСмотреть фотографии
18:11
Семьи участников СВО посетили выставку первоцветов в ВолжскомСмотреть фотографии
17:33
В СССР было хуже. Что происходит с распространением кори в Волгоградской области?Смотреть фотографии
16:59
Богдарья и Александър: волгоградцы нарекали детей редкими именамиСмотреть фотографии
16:39
В Волжском автомобиль снес столб: двое в больницеСмотреть фотографии
16:07
Центр Волгограда зачистят вручную от снега за 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:47
Волгоградца «задушили» запахи свежей выпечкиСмотреть фотографии
13:57
Ждут выше нормы: волгоградский гидроузел готовят к большой водеСмотреть фотографии
13:27
«Спартак» взял «Штурмом» лидерство в СуперлигеСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом грузовик смял Chery Tiggo: погиб человекСмотреть фотографии
12:02
Боец «Бессмертного Сталинграда» Николай Тормосин погиб на СВОСмотреть фотографии
11:39
Под Волгоградом отец сжег иномарку сынаСмотреть фотографии
11:19
Найди своего дворника: в Волгограде объявили о тотальной зачистке города от снегаСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде выписали родившихся с весом менее 1 кг двоих девочекСмотреть фотографии
10:26
Скоро будет 50. Росстат насчитал волгоградцам зарплаты в 49,4 тысячи рублейСмотреть фотографии
 