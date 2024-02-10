«Это только начало»: Волгоград и область заваливает снегом





В Волгограде и области продолжается снегопад, который начался 9 февраля. По данным Волгоградского ЦГМС, снег будет идти и сегодня, 10 февраля – выпадет около 9,2 мм осадков, передает V102.RU. Завтра по прогнозам синоптиков снегопад усилится – ожидается 10,8 мм осадков. В Волгограде и области продолжается снегопад, который начался 9 февраля. По данным Волгоградского ЦГМС, снег будет идти и сегодня, 10 февраля – выпадет около 9,2 мм осадков, передает V102.RU. Завтра по прогнозам синоптиков снегопад усилится – ожидается 10,8 мм осадков.

Если еще вчера днем дворы областного центра из-за оттепели были залиты огромными лужами, то уже вечером они укрылись снежным одеялом. Сегодня в Волгограде будет до -4 градусов, а завтра температура воздуха снизится до 0. Из-за метели на дорогах образуются снежные заносы. А в понедельник, 12 февраля, снег перейдет в дождь и потеплеет до +4. Так что снежные сугробы в регионе долго не задержатся.