«Это только начало»: Волгоград и область заваливает снегом

Общество 10.02.2024 07:34
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10.02.2024 07:34
В Волгограде и области продолжается снегопад, который начался 9 февраля. По данным Волгоградского ЦГМС, снег будет идти и сегодня, 10 февраля – выпадет около 9,2 мм осадков, передает V102.RU. Завтра по прогнозам синоптиков снегопад усилится – ожидается 10,8 мм осадков.Если еще вчера днем дворы областного центра из-за оттепели были залиты огромными лужами, то уже вечером они укрылись снежным одеялом. Сегодня в Волгограде будет до -4 градусов, а завтра температура воздуха снизится до 0. Из-за метели на дорогах образуются снежные заносы. А в понедельник, 12 февраля, снег перейдет в дождь и потеплеет до +4. Так что снежные сугробы в регионе долго не задержатся.
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