Под Волгоградом из-за околевшей бешеной собаки ввели карантин

Карантин установлен в жилом массиве Ленинска в Волгоградской области из-за бешеной собаки, которая умерла. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии региона, в настоящее время принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения этого опасного заболевания.

– Установлен локальный карантин вокруг очага на ул. Вологина. Заболевание выявлено у домашней собаки, которая контактировала с дикими животными. При первых признаках заболевания питомец был помещен на карантин. Собака пала. По результатам лабораторных исследований установлено, что она была заражена бешенством, – рассказали в ведомстве.

Напомним, что бешенство представляет собой опасное вирусное заболевание, приводящее к нарушению деятельности нервной системы. Инфицированного человека может спасти только введении вакцины до проявления клинических симптомов.

Специалисты напоминают, что основным средством профилактики является регулярная вакцинация животных. Сделать прививку от бешенства можно бесплатно в государственных ветеринарных клиниках. Их адреса и телефоны можно найти на сайте комитета ветеринарии Волгоградской области.

Для профилактике этого заболевания среди диких животных большую работу проводит ветслужба совместно с охотпользователями. Для этого регулярно раскладывают антирабическую приманку с оральной вакциной в местах обитания лисиц, волков, шакалов, енотовидных собак и других. В 2023 году был использован почти 1 миллион доз.

Фото из архива ИА «Высота 102»