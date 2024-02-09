Общество

Волгоградцы стали чаще заглядывать в гороскоп

Общество 09.02.2024 18:21
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09.02.2024 18:21


На неделе перед китайским Новым годом у жителей Волгоградской области вырос интерес к предсказаниям и гороскопам. Региональный трафик на тематических порталах вырос на 30% по сравнению со средними цифрами с начала января, сообщили аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных об обращении абонентов более чем к 10 интернет-площадкам.

Впрочем, отмечают аналитики, в январе и феврале возросший интерес к сайтам, посвященным астрологии, фиксируется ежегодно. Так, в 2023 году трафик в указанные месяцы месяцы увеличился в полтора раза по сравнению со среднегодовыми показателями. А меньше всего гороскопами жители региона интересовались в апреле и сентябре.

При этом в целом интерес волгоградцев к ресурсам с гороскопами и предсказаниями снижается. В январе 2024 года общий объем мобильного трафика на такие порталы был на 35% ниже, чем за тот же период в 2023-м.

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