После оттепели дворы Волгограда превратились в «венецианские каналы» – фоторепортаж «Высоты 102»

Наступившая оттепель в Волгограде подарила горожанам незабываемые впечатления от прогулок по своим дворам. Теперь волгоградцам больше не нужно мечтать о венецианских пейзажах, ведь прямо из окон своих квартир они могут наблюдать, как по внутридворовым «каналам» проплывают соседи и заплутавшие автолюбители. И ведь все это стало возможным лишь благодаря тому, что отдельные УК так и не исполнили обязательств по уборке дворов от снега и наледи.

Улица Тарифная в Краснооктябрьском районе. Сразу в нескольких дворах здесь можно заметить на асфальте огромные ямы, наполненные под завязку ледяной водой и камнями. Чертыхаясь автомобилисты с трудом проезжают по накатанным колеям.

Однако, самым проблемным местом улицы Тарифной на севере Волгограда оказался двор дома №31. По нему не решаются ездить машины и ходить жильцы близлежащих домов – практически весь двор, от края до края, здесь заполнен водой. Остается лишь догадываться, как местные жители добираются до своих квартир – единственным вариантом для переправы у них остается, видимо, лодка.













Удивительными пейзажами также может похвастаться двор дома №10 по улице Штеменко. По словам местных жителей, популярная у таксистов дорога стала для них западней в эти дни – легковые машины почти каждую ночь вытаскивают из ям неравнодушные волгоградцы.

– Живем здесь 10 лет, а ситуация не меняется. Каждый день вытаскиваем то соседские машины, то оказавшихся в наших краях таксистов, – рассказала местная жительница Анна. – Тонущие машины у нас не редкость. Наверное, дико слышать про это, но мы уже просто смирились.

















Не менее впечатляющие картины по адресам Северный городок, 2 и Еременко, 74. Автомобилисты стараются избегать эти дворы и предпочитают объезжать их по улице Поддубного.













К слову, если вы думаете, что проблемы испытывают только жители отдаленных от центра спальных районов, то вы глубоко ошибаетесь. Взгляните, для примера, на проезд по улице Батальонной.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»