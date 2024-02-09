Общество

После оттепели дворы Волгограда превратились в «венецианские каналы» – фоторепортаж «Высоты 102»

Общество 09.02.2024 20:37
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09.02.2024 20:37


Наступившая оттепель в Волгограде подарила горожанам незабываемые впечатления от прогулок по своим дворам. Теперь волгоградцам больше не нужно мечтать о венецианских пейзажах, ведь прямо из окон своих квартир они могут наблюдать, как по внутридворовым «каналам» проплывают соседи и заплутавшие автолюбители. И ведь все это стало возможным лишь благодаря тому, что отдельные УК так и не исполнили обязательств по уборке дворов от снега и наледи. 

Улица Тарифная в Краснооктябрьском районе. Сразу в нескольких дворах здесь можно заметить на асфальте огромные ямы, наполненные под завязку ледяной водой и камнями. Чертыхаясь автомобилисты с трудом проезжают по накатанным колеям. 

Однако, самым проблемным местом улицы Тарифной на севере Волгограда оказался двор дома №31. По нему не решаются ездить машины и ходить жильцы близлежащих домов – практически весь двор, от края до края, здесь заполнен водой. Остается лишь догадываться, как местные жители добираются до своих квартир – единственным вариантом для переправы у них остается, видимо, лодка.




Удивительными пейзажами также может похвастаться двор  дома №10 по улице Штеменко. По словам местных жителей, популярная у таксистов дорога стала для них  западней в эти дни – легковые машины почти каждую ночь вытаскивают из ям неравнодушные волгоградцы.

Живем здесь 10 лет, а ситуация не меняется. Каждый день вытаскиваем то соседские машины, то оказавшихся в наших краях таксистов, – рассказала местная жительница Анна. – Тонущие машины у нас не редкость. Наверное, дико слышать про это, но мы уже просто смирились.





Не менее впечатляющие картины по адресам Северный городок, 2 и Еременко, 74. Автомобилисты стараются избегать эти дворы и предпочитают объезжать их по улице Поддубного. 




К слову, если вы думаете, что проблемы испытывают только жители отдаленных от центра спальных районов, то вы глубоко ошибаетесь. Взгляните, для примера, на проезд по улице Батальонной.  


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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