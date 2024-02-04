Общество

«К сезону будет дороже»: волгоградцы в разгар зимы раскупают путевки в Турцию

Общество 04.02.2024 08:00
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04.02.2024 08:00


К середине зимы многие горожане не просто мечтают о летних отпусках, а строят вполне конкретные планы. Выбирая туры по программе раннего бронирования, волгоградцы рассчитывают и на существенную экономию, и на наличие свободных мест в хороших отелях. Какие направления пользуются у туристов высоким спросом - в материале ИА «Высота 102» . 

Тройка самых «исхоженных» туристических троп не удивит своим разнообразием. Еще зимой волгоградцы планируют отдых в Краснодарском крае - чаще всего их выбор падает на Сочи и Анапу. Несмотря на ощутимое подорожание туров, заядлые путешественники не отказываются и от турецкого «все включено». 

- По раннему бронированию дела обстоят не так хорошо, как пять лет назад. Но однозначно лучше, чем в прошлом году, - рассказывает руководитель туристической компании «Вотпуск» Ольга Сигачева. - Для летних путешествий направления весьма стандартны - Краснодарский край России и курорты Турции. И хотя турки постоянно повышают цены, люди все равно бронируют туры. В прошлом году стоимость путешествий резко поднялась из-за удорожания перелетов и инфляции в принимающей стране. Сейчас  цены остаются примерно на том же уровне - может быть, прибавили процентов 5-10. К открытию сезона туры, конечно, станут дороже. 

Судя по новым тенденциям, будущий турсезон подарит немало клиентов не только отельерам, но и работникам российских санаториев. 

- По сравнению с прошлым годом частота ранних бронирований выросла примерно на 1,5%, - делится наблюдениями руководитель туристической компании «И-Волга» Ирина Подгорная. - Сейчас люди присматриваются к ценам на Турцию. 

Те же, кто выбирает отдых в России,  все чаще останавливают выбор на санаторно- курортном лечении. Весной и осенью бесспорным лидером остается расслабленный отдых в Минводах. Летом же путешественники хотят поправлять здоровье на берегу Чёрного моря. Есть запрос и на другие направления. 

Путешествия по России и зарубежью многие волгоградцы подарили себе и на Новый год. По информации туроператоров, на праздничных каникулах самыми востребованными оказались туры в ОАЭ, Египет, Турцию и Абхазию. В России туристы чаще всего отдыхали в Москве и Санкт-Петербурге, Кисловодске, Дагестане и Сочи.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»

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