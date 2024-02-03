Синоптики предрекли волгоградцам «серые» дни

В ближайшие дни погода в районах Волгоградской области будет колебаться от -6 до +5, а в областном центре от -1 до +4, передает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС. При таких погодных «качелях» и предстоящих осадках пейзаж вновь станет серым.

В субботу, 3 февраля, в Волгограде днем ожидается снег с дождем и просто дождь при температуре 0...+2º.

В районах области также возможен мокрый снег, снег с дождем и дождь. На дорогах местами гололедица. В отдельных районах – налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью температура может опуститься до -6, а уже днем будет -2...+3º. Ветер ночью западный, днем юго-западный ночью 8-13 м/с.

В воскресенье, 4 февраля, в ночные часы по Волгоградской области прогнозируется снег и мокрый снег при температуре -1...-6º. Днем осадки превратятся в дождь, так как потеплеет до 0…+5º. В отделенных районах будет туман, гололедно-изморозевые явления, гололедица на дорогах.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Волгограде в воскресенье возможны небольшие осадки в виде снега ночью и дождя днем. Временами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью -1...-3º, днем +2...+4º.