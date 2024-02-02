На Мамаевом кургане в Волгограде развернули 100-метровую Сталинградскую ленту

Общество 02.02.2024 16:52
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02.02.2024 16:52
В Волгограде 2 февраля – по случаю 81-ой годовщины победы советских войск в Сталинградской битве – активисты организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская рота» провели патриотическую. Молодые волгоградцы растянули 100-метровую Сталинградскую ленту от подножия Мамаева кургана до монумента «Родина-мать зовёт!», сообщает ИА «Высота 102».
После шествия участники возложили цветы у Вечного огня в зале Воинской славы.
– Сегодня мы чтим наших Героев, которые 81 год назад отстояли нашу Родину. Мы, потомки поколения победителей, живём с вечной благодарностью за нашу жизнь, – прокомментировал событие федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по ЮФО Николай Ромашенко.
Фото: МГЕР Волгоград
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