Общество

В Волгограде утром 1 февраля перекрыли Нулевую продольную

Общество 01.02.2024 09:38
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01.02.2024 09:38


В Волгограде утром 1 февраля закрыли для транспорта отрезок Нулевой продольной магистрали в связи с проведением легкоатлетического забега. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения введены с 07.00. 

О временных неудобствах волгоградских водителей в администрации города предупреждали накануне вечером. Те волгоградцы, кто не успел ознакомиться с информацией, были вынуждены менять маршрут, что привело к образованию в центре Волгограда пробок. 

Напомним, что перекрыт сегодня участок магистрали в границах от ул. Маршала Крылова до кругового пересечения со спуском с ул. Краснознаменской и подъезды к нему. Возобновить движение на Нулевой продольной обещают в 14.00.

Кроме того, с 07.00 1 февраля ограничены остановка и стоянка транспортных средств на четной стороне Аллеи Героев. Это также следует  учитывать водителям при передвижении по центру Волгограда. 

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