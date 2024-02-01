В Волгограде утром 1 февраля перекрыли Нулевую продольную





В Волгограде утром 1 февраля закрыли для транспорта отрезок Нулевой продольной магистрали в связи с проведением легкоатлетического забега. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения введены с 07.00.

О временных неудобствах волгоградских водителей в администрации города предупреждали накануне вечером. Те волгоградцы, кто не успел ознакомиться с информацией, были вынуждены менять маршрут, что привело к образованию в центре Волгограда пробок.

Напомним, что перекрыт сегодня участок магистрали в границах от ул. Маршала Крылова до кругового пересечения со спуском с ул. Краснознаменской и подъезды к нему. Возобновить движение на Нулевой продольной обещают в 14.00.

Кроме того, с 07.00 1 февраля ограничены остановка и стоянка транспортных средств на четной стороне Аллеи Героев. Это также следует учитывать водителям при передвижении по центру Волгограда.