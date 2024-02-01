Здравоохранение

Жителей Волгоградской области 3 февраля обследуют на онкологию

Здравоохранение 01.02.2024 07:54
0
01.02.2024 07:54


В трех онкоцентрах Волгоградской области 3 февраля примут жителей региона, желающих пройти профилактический осмотр. Как рассказали V102.RU в облздраве, акция, посвященная Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями, пройдет в Волгоградском областном клиническом онкодиспансере и в двух филиалах медучреждения.
Мероприятие запланировано на субботу с 9.00 до 14.00 в ГБУЗ «ВОКОД» в Волгограде, Волжском филиале и в филиале Урюпинска (ЦАОП).
Консультативный прием, направленный на диагностику онкологических заболеваний различных локализаций, будут вести врачи онкологи.
В Волгоградском областном онкологическом диспансере профилактические мероприятия включают осмотры специалистами:
  • онколог общей хирургии (кроме молочной железы)
  • торакальный онколог
  • онколог органов головы и шеи
  • рентгенография (по показаниям)
  • узи (по показаниям)
В Волжском предусмотрены следующие мероприятия:
осмотр специалистом:
онколог общей хирургии (кроме молочной железы)
онкоуролог
рентгенография (по показаниям)
узи (по показаниям)
 
В Урюпинске:
  • осмотр специалистом:
  • онкогинеколог
  • маммолог
  • онколог общей хирургии
  • узи (по показаниям)
В облкомздраве предупреждают, что прием ведется строго по предварительной записи из-за ограниченного количества мест.  Записаться на приём, а также получить дополнительную информацию можно до  2 февраля  по телефонам контактного центра:
В г. Волгоград и г. Волжский 8 (8442) 609-608 (с 8:00 до 20:00).
В г. Урюпинск 8 (84442) 44150 (с 13:00 до 15:00). 
Ранее V102.RU сообщало о проведении профилактических осмотров жителей города в ЦАОП Волгоградского областного клинического онкологического центра 2 февраля.  
Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
31.01.2024 08:13
Здравоохранение 31.01.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.01.2024 17:31
Здравоохранение 29.01.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.01.2024 11:44
Здравоохранение 23.01.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.01.2024 10:06
Здравоохранение 21.01.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2024 17:30
Здравоохранение 16.01.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2024 13:22
Здравоохранение 16.01.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.01.2024 14:09
Здравоохранение 14.01.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.01.2024 10:51
Здравоохранение 12.01.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.01.2024 09:30
Здравоохранение 10.01.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.01.2024 16:08
Здравоохранение 09.01.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.01.2024 12:11
Здравоохранение 06.01.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.01.2024 15:47
Здравоохранение 02.01.2024 15:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.01.2024 13:15
Здравоохранение 01.01.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.12.2023 09:58
Здравоохранение 31.12.2023 09:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.12.2023 18:16
Здравоохранение 20.12.2023 18:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:18
Делегация Татарстана посетила волгоградское селоСмотреть фотографии
10:17
Расшифровку нервных переговоров экс-депутата Анненко с потерпевшим Константиновым зачитали в судеСмотреть фотографии
09:38
Яйца и вермишель подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде утром 1 февраля перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
08:36
Работодатели не выплатили волгоградцам 8,5 миллионов рублейСмотреть фотографии
08:26
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 25% в 2023 годуСмотреть фотографии
07:54
Жителей Волгоградской области 3 февраля обследуют на онкологиюСмотреть фотографии
21:33
На волгоградской трассе загорелся автобус «Диана Тур» с пассажирамиСмотреть фотографии
21:07
Волгоградский Детфонд в новом году усилит поддержку многодетных и молодых семейСмотреть фотографии
20:36
Волгоградцам обещают шторм со снегом и температурные «качели»Смотреть фотографии
20:03
Волгоградцам первый раз в новом году напомнят о СталинградеСмотреть фотографии
19:43
Министр Дмитрий Патрушев 2 февраля прибудет в ВолгоградСмотреть фотографии
19:32
Тракторный застроят, «Химпром» заселят: в программе развития Волгограда прописали будущее двух заводовСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде усилят работу общественного транспорта вечером 2 февраляСмотреть фотографии
18:45
Мать капитана затонувшего в Волгограде перед ЧМ катамарана отсудила компенсациюСмотреть фотографии
18:09
Дороги в центре Волгограда перекроют в рабочие дни 1 и 2 февраляСмотреть фотографии
17:50
Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнесСмотреть фотографии
17:49
«Волжский оргсинтез» перешел в управление «Росхима»Смотреть фотографии
17:09
Наркоманку на Hyundai задержали на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
В Волжском отложили повышение стоимости проездаСмотреть фотографии
16:14
Мыльная вода потекла из кранов хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Запертую в квартире под Волгоградом без газа и воды женщину забрали в больницу после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
15:07
Интерес волгоградцев к онлайн-шопингу с начала января вырос почти в 2 разаСмотреть фотографии
14:07
Статус ветерана боевых действий получат участники СВО без контракта с МинобороныСмотреть фотографии
13:21
К дому с плесенью на севере Волгограда пригнали рабочих и техникуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Андрей Бочаров собрал совещание с ветеранами ВолгоградаСмотреть фотографии
12:19
В центре Волгограда маршрутка №160 вылетела на тротуар после ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
11:34
«Концессии» представили обновленный парк спецтехники на презентации программы развития ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
Молодого парня убило током между высоковольтными столбами в ВолжскомСмотреть фотографии
10:54
Главбух ТСЖ «Равенство» в Волгограде присвоила 2,7 млн рублей квартплаты жильцовСмотреть фотографии
 