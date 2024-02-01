Жителей Волгоградской области 3 февраля обследуют на онкологию

онколог общей хирургии (кроме молочной железы)

торакальный онколог

онколог органов головы и шеи

рентгенография (по показаниям)

узи (по показаниям)

осмотр специалистом:

онкогинеколог

маммолог

онколог общей хирургии

узи (по показаниям)

В трех онкоцентрах Волгоградской области 3 февраля примут жителей региона, желающих пройти профилактический осмотр. Как рассказали V102.RU в облздраве, акция, посвященная Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями, пройдет в Волгоградском областном клиническом онкодиспансере и в двух филиалах медучреждения.Мероприятие запланировано на субботу с 9.00 до 14.00 в ГБУЗ «ВОКОД» в Волгограде, Волжском филиале и в филиале Урюпинска (ЦАОП).Консультативный прием, направленный на диагностику онкологических заболеваний различных локализаций, будут вести врачи онкологи.профилактические мероприятия включают осмотры специалистами:предусмотрены следующие мероприятия:осмотр специалистом:онколог общей хирургии (кроме молочной железы)онкоурологрентгенография (по показаниям)узи (по показаниям)В облкомздраве предупреждают, что прием ведется строго по предварительной записи из-за ограниченного количества мест. Записаться на приём, а также получить дополнительную информацию можно до 2 февраля по телефонам контактного центра: