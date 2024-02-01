Жителей Волгоградской области 3 февраля обследуют на онкологию

В трех онкоцентрах Волгоградской области 3 февраля примут жителей региона, желающих пройти профилактический осмотр. Как рассказали V102.RU в облздраве, акция, посвященная Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями, пройдет в Волгоградском областном клиническом онкодиспансере и в двух филиалах медучреждения.
Мероприятие запланировано на субботу с 9.00 до 14.00 в ГБУЗ «ВОКОД» в Волгограде, Волжском филиале и в филиале Урюпинска (ЦАОП).
Консультативный прием, направленный на диагностику онкологических заболеваний различных локализаций, будут вести врачи онкологи.
В Волгоградском областном онкологическом диспансере
профилактические мероприятия включают осмотры специалистами:
В Волжском
- онколог общей хирургии (кроме молочной железы)
- торакальный онколог
- онколог органов головы и шеи
- рентгенография (по показаниям)
- узи (по показаниям)
предусмотрены следующие мероприятия:
осмотр специалистом:
онколог общей хирургии (кроме молочной железы)
онкоуролог
рентгенография (по показаниям)
узи (по показаниям)
В Урюпинске:
- осмотр специалистом:
- онкогинеколог
- маммолог
- онколог общей хирургии
- узи (по показаниям)
В облкомздраве предупреждают, что прием ведется строго по предварительной записи из-за ограниченного количества мест. Записаться на приём, а также получить дополнительную информацию можно до 2 февраля по телефонам контактного центра:
В г. Волгоград и г. Волжский 8 (8442) 609-608 (с 8:00 до 20:00).
В г. Урюпинск 8 (84442) 44150 (с 13:00 до 15:00).
Ранее V102.RU сообщало
о проведении профилактических осмотров жителей города в ЦАОП Волгоградского областного клинического онкологического центра 2 февраля.