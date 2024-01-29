В Волгоградской области на 19 УК завели дела из-за обледеневших дворов





Органы Госжилнадзора завели 19 административных дел в отношении управляющих компаний, которые превратили в катки дворы Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 29 января в администрации региона. В рамках масштабной проверки выписано 439 предостережений обслуживающим организациям.





Напомним, в декабре минувшего года губернатор Андрей Бочаров поставил задачу у силить контроль за исполнением обязательств со стороны УК. Кроме того, как сообщалось ранее, органы Госжилнадзора начали выезжать во дворы. На сегодня проверено уже 80% многоквартирного жилого фонда в Волгоградской области. Особое внимание инспекторы уделяли уборке дворов от снега и льда, теплу в подъездах и наличию сосулек на козырьках.





– По итогам проведенных обследований выданы 439 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в отношении 177 управляющих организаций. Отметим, что большинство выявленных недочетов были оперативно исправлены, – сообщили сегодня в ГЖИ. – В отношении недобросовестных организаций, которые проигнорировали законные требования, принимаются жесткие меры – по 19 УК возбуждены дела об административных правонарушениях.



