В Волгоградской области на 19 УК завели дела из-за обледеневших дворов

Общество 29.01.2024 18:47
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29.01.2024 18:47
Органы Госжилнадзора завели 19 административных дел в отношении управляющих компаний, которые превратили в катки дворы Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 29 января в администрации региона. В рамках масштабной проверки выписано 439 предостережений обслуживающим организациям.
Напомним, в декабре минувшего года губернатор Андрей Бочаров поставил задачу усилить контроль за исполнением обязательств со стороны УК. Кроме того, как сообщалось ранее, органы Госжилнадзора начали выезжать во дворы. На сегодня проверено уже 80% многоквартирного жилого фонда в Волгоградской области. Особое внимание инспекторы уделяли уборке дворов от снега и льда, теплу в подъездах и наличию сосулек на козырьках.
– По итогам проведенных обследований выданы 439 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в отношении 177 управляющих организаций. Отметим, что большинство выявленных недочетов были оперативно исправлены, – сообщили сегодня в ГЖИ. – В отношении недобросовестных организаций, которые проигнорировали законные требования, принимаются жесткие меры – по 19 УК возбуждены дела об административных правонарушениях.
Напомним, на минувшей неделе съемочная группа «Высоты 102» побывала во дворах Краснооктябрьского и Центрального районов. В некоторые дворы перестали заезжать таксисты, а местным жителям и бригадам скорой помощи приходится лавировать на ледяных ухабах. Все подробности – в видеосюжете.
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