Оставшейся без маршрутки станице Волгоградской области выберут нового перевозчика

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что около четырех тысяч жителей Нижнего Чира остались без прямого сообщения с областным центром. Один из микроавтобусов перевозчика попал в ДТП перед Новым годом, в результате было прекращено курсирование транспорта по данному маршруту. При этом предприниматель не отказывался от действующей лицензии. Люди оказались заложниками замкнутого круга – перевозчик не осуществлял рейсы, но и оснований для проведения конкурса не было. Жителям почти месяц приходилось с пересадками добираться до Суровикино, а уже оттуда – в областной центр. Однако это занимало много времени и фактически делало невозможным посещение врачей в областных клиниках.
Общество 29.01.2024 13:14
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29.01.2024 13:14
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что около четырех тысяч жителей Нижнего Чира остались без прямого сообщения с областным центром. Один из микроавтобусов перевозчика попал в ДТП перед Новым годом, в результате было прекращено курсирование транспорта по данному маршруту. При этом предприниматель не отказывался от действующей лицензии. Люди оказались заложниками замкнутого круга – перевозчик не осуществлял рейсы, но и оснований для проведения конкурса не было. Жителям почти месяц приходилось с пересадками добираться до Суровикино, а уже оттуда – в областной центр. Однако это занимало много времени и фактически делало невозможным посещение врачей в областных клиниках.
У жителей Нижнего Чира Суровикинского района Волгоградской области появилась надежда на решение транспортной проблемы. Как сообщает V102.RU, стало известно о прекращении обслуживания маршрута №807 «Нижний Чир – Волгоград» по инициативе перевозчика.– С целью выбора перевозчиков, предложивших лучшие условия для выполнения безопасной и качественной перевозки пассажиров, облкомдортрансом будет проведет открытый конкурс в том числе и по данному маршруту. Необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством единственным способом определения перевозчика для обслуживания является проведение открытого конкурса, – отметили в ведомстве.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что около четырех тысяч жителей Нижнего Чира остались без прямого сообщения с областным центром. Один из микроавтобусов перевозчика попал в ДТП перед Новым годом, в результате было прекращено курсирование транспорта по данному маршруту. При этом предприниматель не отказывался от действующей лицензии. Люди оказались заложниками замкнутого круга – перевозчик не осуществлял рейсы, но и оснований для проведения конкурса не было. Жителям почти месяц приходилось с пересадками добираться до Суровикино, а уже оттуда – в областной центр. Однако это занимало много времени и фактически делало невозможным посещение врачей в областных клиниках.
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