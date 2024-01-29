Потрясенные трагедией, произошедшей накануне в Котово Волгоградской области неравнодушные люди буквально за сутки собрали потерявшему маму и сестренку Денису Самошкину крупную сумму.
– Я бы хотел обратиться ко всем людям, кто помогал в сборах, я бы хотел передать большое спасибо, у меня нет слов – одни слезы. Я просто не знаю, кому говорить, я бы хотел обраться ко всем жителям города Котово, и ко всем людям, кто помогал и морально и финансово, и передать большую благодарность
, – заявил Денис.
Напомним,
вечером 28 января в доме №3 по улице 60 лет ВЛКСМ произошло воспламенение бытового газа. Погибла 42-летняя женщина, а ее восьмилетняя дочь скончалась в больнице.
Сын погибшей женщины и брат девочки Денис Самошкин в момент трагедии находился в магазине, где он подрабатывал в свободное от учебы время. Из семьи остался только он и его бабушка. Накануне молодой человек рассказал корреспонденту V102.RU
о том, что происходило после трагедии.