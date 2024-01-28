Как стало известно V102.RU, пострадавшая в результате взрыва газового баллона в частном доме в Советском районе Волгограда 61-летняя женщина умерла в реанимации.

— К сожалению, несмотря на помощь врачей, Светлана Николаевна вчера утром умерла. Ее 38-летний сын Алексей со страшными ожогами продолжает находиться в больнице № 25. Он тоже в реанимации в тяжелом состоянии. Друзья организовали ему сиделку, за ним нужно постоянно ухаживать. Ему необходимо постоянно сушить раны, чтобы быстрее заживало, иначе гной может лопнуть, что приведет к анафилактическому шоку. Теперь Леша остался совсем один. У семьи не было никаких родственников, а сгоревший дом был единственным жильем. Теперь вот еще и похороны. Просто беда, — говорит соседка Гуляевых Светлана Лунина, ранее организовавшая сбор денег для Алексея и его матери.

Если вы желаете оказать какую-либо помощь, просьба связаться напрямую со Светланой Николаевной по номеру 8 902 364 00 83.

Напомним, пожар в Советском районе Волгограда произошел 19 января. В частном доме взорвался баллон с газом. По свидетельству очевидцев, еще один баллон успел вытащить сам Алексей, а третий — прибывшие по вызову пожарные. Мужчина и его мама находились в шоковом состоянии.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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