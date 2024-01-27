В Волгограде две фуры не поделили дорогу

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 27.01.2024 11:06
0
27.01.2024 11:06
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Водитель грузовика пострадал в ДТП, которое случилось накануне в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла утром на на 805 км. Р-22 «Каспий».- «КамАЗ-53212» под управлением 27-летнего водителя с прицепом, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Mercedes-Benz, за рулем которого находился 35-летний водитель, - пояснили в ведомстве. В результате ДТП водитель фуры иностранного производства доставлен в медучреждение, - прокомментировали в ГУ МВД.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгограде военный откачал упавшего в припадке парня27.01.2024 14:41
Происшествия 27.01.2024 14:41
Под Волгоградом в пожаре погиб двухлетний ребенок27.01.2024 11:40
Происшествия 27.01.2024 11:40
В Урюпинске 12 улиц остались без воды из-за порыва27.01.2024 10:37
Происшествия 27.01.2024 10:37
«Упали 6 человек»: в Волгограде столкнулись автобус №21 и китайский кроссовер27.01.2024 10:16
Происшествия 27.01.2024 10:16
Выросло число погибших в ДТП с «УАЗом» железнодорожников под Волгоградом26.01.2024 21:27
Происшествия 26.01.2024 21:27
«Угрожают конфисковать и сжечь»: немецкая таможня не пускает на выставку во Франкфурте световые фигуры из Волгограда26.01.2024 20:43
Происшествия 26.01.2024 20:43
На территории агрофирмы автобус насмерть придавил водителя26.01.2024 19:49
Происшествия 26.01.2024 19:49
Волгоградцы сняли на видео драку покупателей в аптеке на ул. Титова26.01.2024 16:16
Происшествия 26.01.2024 16:16
Под Волгоградом водитель легковушки погиб в ДТП с «УАЗом» железнодорожников26.01.2024 12:16
Происшествия 26.01.2024 12:16
Пьяный краснодарец в Волгограде лягнул в живот сотрудницу МВД26.01.2024 11:59
Происшествия 26.01.2024 11:59
Под Волгоградом водитель трактора заплатил 96 тысяч после ДТП с поездом26.01.2024 10:22
Происшествия 26.01.2024 10:22
В Волгограде мужчина скончался в ожидании электрички26.01.2024 10:22
Происшествия 26.01.2024 10:22
В Волжском под окнами многоэтажки нашли тело пенсионерки26.01.2024 10:00
Происшествия 26.01.2024 10:00
Из горящей 9-этажки в Волгограде спасли 20 жильцов с котами и детьми: видео26.01.2024 09:18
Происшествия 26.01.2024 09:18
Под Волгоградом удиравшего от полиции лихача остановили прицельным выстрелом по колесам25.01.2024 15:59
Происшествия 25.01.2024 15:59