Общество

В Волгограде врачи два месяца боролись за 800-граммовую девочку и спасли ее

Общество 26.01.2024 20:15
0
26.01.2024 20:15



В Волгограде врачи перинатального центра №2 два месяца выхаживали новорожденную девочку, которая весила всего 800 граммов, когда появилась на свет. И вот, спустя два месяца, малышка наконец отправилась с мамой домой. 

–  20 октября  поступила женщина на сроке беременности 26 недель. В связи с тяжелым состоянием мамы в экстренном порядке были проведены роды – родилась девочка весом 800 граммов, – рассказали специалисты ИА «Высота 102». – Малышке проводились реанимационные мероприятия, респираторная поддержка, искусственная вентиляция легких. Два месяца наши врачи боролись за ее жизнь.

Спустя месяц, 26 декабря, совсем крошечную пациентку перевели в отделение, где она находилась с мамой, и вот еще спустя месяц ее наконец выписали. 

23 января малышка с мамой отправилась домой, обе чувствуют себя хорошо. Вес ребенка при выписке составлял 2680 граммов, ребенок активный, – с удовольствием сообщают врачи перинатального центра. 

Мама девочки в свою очередь безмерно благодарна специалистам: 

– Спасибо всем сотрудникам перинатального центра №2. Вы выходили моего ребенка и подарили мне веру в чудо и надежду на спасение моей малышки. Я не верила, что можно спасти 800-граммового ребенка, – признается женщина.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.01.2024 21:02
Общество 26.01.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 19:21
Общество 26.01.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 18:27
Общество 26.01.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 15:49
Общество 26.01.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 15:00
Общество 26.01.2024 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 14:26
Общество 26.01.2024 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 13:43
Общество 26.01.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 11:05
Общество 26.01.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 08:07
Общество 26.01.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2024 06:50
Общество 26.01.2024 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:58
Общество 25.01.2024 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:57
Общество 25.01.2024 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:00
Общество 25.01.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 20:17
Общество 25.01.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 19:36
Общество 25.01.2024 19:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Выросло число погибших в ДТП с «УАЗом» железнодорожников под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
В Волгограде 31 января семь раз пленят фельдмаршала ПаулюсаСмотреть фотографии
20:43
«Угрожают конфисковать и сжечь»: немецкая таможня не пускает на выставку во Франкфурте световые фигуры из ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде врачи два месяца боролись за 800-граммовую девочку и спасли ееСмотреть фотографии
19:49
На территории агрофирмы автобус насмерть придавил водителяСмотреть фотографии
19:21
Ледяной плен. Волгоградские дворы обросли непроходимыми торосамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:42
Владимир Путин: атомный ледокол «Сталинград» заложат в 2025 годуСмотреть фотографии
18:27
«Всегда в первых рядах»: семье командира ВДВ Андрея Кондрашкина передали «Золотую Звезду»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Волгоградские силовики сошлись в схватке на чемпионате «Динамо»Смотреть фотографии
17:17
Тело задушенного волгоградца месяц пролежало на пляже хутора БобрыСмотреть фотографии
16:16
Волгоградцы сняли на видео драку покупателей в аптеке на ул. ТитоваСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде ищут близких задыхавшейся в маршрутке молодой девушкиСмотреть фотографии
15:41
«Магнит» судится с мэрией Волгограда из-за резко подорожавшей земли под магазинамиСмотреть фотографии
15:00
Волгоградские хирурги разработали новый метод лечения пациентов с сепсисомСмотреть фотографии
14:26
Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли 26 января в станице КлетскойСмотреть фотографии
13:53
Волгоградская судья Юлия Юдина получила замечание после проверки ККС регионаСмотреть фотографии
13:43
Представители Волгоградской области в Москве заказали ремонт иномарокСмотреть фотографии
12:16
Под Волгоградом водитель легковушки погиб в ДТП с «УАЗом» железнодорожниковСмотреть фотографии
11:59
Пьяный краснодарец в Волгограде лягнул в живот сотрудницу МВДСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом внук до смерти избил бабушку из-за наследстваСмотреть фотографии
11:29
Центральный рынок и межрайонное БТИ в Волгограде преобразуют из МУП в ОООСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцам назвали крайний срок уплаты налога на сверхприбыльСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде отмечает 65-летие флагман алюминиевой промышленностиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцев обманули фейками о штрафах за превышение средней скоростиСмотреть фотографии
10:48
Более 18 тысяч жителей Волгоградской области получили доступ к 4G МегаФонаСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом водитель трактора заплатил 96 тысяч после ДТП с поездомСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде мужчина скончался в ожидании электричкиСмотреть фотографии
10:00
В Волжском под окнами многоэтажки нашли тело пенсионеркиСмотреть фотографии
09:59
В России Совфед продолжит доработку правовой защиты бойцов СВОСмотреть фотографии
09:18
Из горящей 9-этажки в Волгограде спасли 20 жильцов с котами и детьми: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 