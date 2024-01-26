







В Волгограде врачи перинатального центра №2 два месяца выхаживали новорожденную девочку, которая весила всего 800 граммов, когда появилась на свет. И вот, спустя два месяца, малышка наконец отправилась с мамой домой.





– 20 октября поступила женщина на сроке беременности 26 недель. В связи с тяжелым состоянием мамы в экстренном порядке были проведены роды – родилась девочка весом 800 граммов, – рассказали специалисты ИА «Высота 102». – Малышке проводились реанимационные мероприятия, респираторная поддержка, искусственная вентиляция легких. Два месяца наши врачи боролись за ее жизнь.





Спустя месяц, 26 декабря, совсем крошечную пациентку перевели в отделение, где она находилась с мамой, и вот еще спустя месяц ее наконец выписали.





– 23 января малышка с мамой отправилась домой, обе чувствуют себя хорошо. Вес ребенка при выписке составлял 2680 граммов, ребенок активный, – с удовольствием сообщают врачи перинатального центра.





Мама девочки в свою очередь безмерно благодарна специалистам:





– Спасибо всем сотрудникам перинатального центра №2. Вы выходили моего ребенка и подарили мне веру в чудо и надежду на спасение моей малышки. Я не верила, что можно спасти 800-граммового ребенка, – признается женщина.