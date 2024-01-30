



Сегодня, 30 января, в новой пятиэтажке по ул. Бахтурова, 7 в Волгограде, построенной для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот, наконец-то дали воду. Об этом V102.RU сообщили счастливые владельцы квартир в этом доме.

После пробного запуска воды, который произошел утром, некоторым жильцам понадобилась помощь слесаря. После того, как он завершил работу, воду снова включили. В настоящее время водоснабжение этого многоквартирного дома осуществляется в штатном режиме.

Ранее, напомним, волгоградцы пожаловались в редакцию информагентства на отсутствие какой-либо воды в пятиэтажке на ул. Бахтурова. Им показали новые квартиры, приобретенные для жителей аварийных домов муниципалитетом, еще 1 декабря 2023 года. Переселенцы подписали договор и получили ключи, но полноценно вселиться не могли по причине отсутствия в доме холодной и горячей воды. Как выяснилось, проблема заключалась в нерасторопности УК.

В ООО «ЖЭУ-30», которая обслуживает новую пятиэтажку, сообщили, что необходимый пакет документов на подключение дома к тепло- и водоснабжению они направили в ресурсоснабжающую организацию не в декабре 23-го, а лишь в январе 2024 года.

- Точную дату назвать не можем, это было сделано после праздников, - пояснили в управляющей компании. - Нам сказали, что регламент рассмотрения документов составляет 20 дней. На нас сами вышли Концессии, мы также обратились в администрацию по вопросу ускоренного заключения договоров.

Позже стало известно, что документы на заключение договора водоснабжения были направлены УК в ресурсоснабжающую организацию 16 января. После публикации на сайте информагентства договор был заключен по ускоренной процедуре в пятницу, 26 января.

В ООО «Концессии водоснабжения» подтвердили, что 26 января, специалисты открыли запорную арматуру в водопроводном колодце по дому №7 на улице Бахтурова.

Напомним, что жилье в новом 48-кватирном доме №7 по ул. Бахурова получили семьи из аварийных зданий на ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Саушинской, проспекта Столетова, 2-ой Караванной и других. Три квартиры в новостройке получили дети-сироты.

Примечательно, что новую пятиэтажку построили на месте старого расселенного аварийного дома, из которого ранее переселили около 90 человек.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»