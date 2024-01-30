Общество

В Волгограде в новом доме для переселенцев после публикации «Высоты 102» появилась вода

Общество 30.01.2024 21:22
0
30.01.2024 21:22



Сегодня, 30 января, в новой пятиэтажке по ул. Бахтурова, 7 в Волгограде, построенной для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот, наконец-то дали воду. Об этом V102.RU сообщили счастливые владельцы квартир в этом доме.

После пробного запуска воды, который произошел утром, некоторым жильцам понадобилась помощь слесаря. После того, как он завершил работу, воду снова включили. В настоящее время водоснабжение этого многоквартирного дома осуществляется в штатном режиме.

Ранее, напомним, волгоградцы пожаловались в редакцию информагентства на отсутствие какой-либо воды в пятиэтажке на ул. Бахтурова. Им показали новые квартиры, приобретенные для жителей аварийных домов муниципалитетом, еще 1 декабря 2023 года. Переселенцы подписали договор и получили ключи, но полноценно вселиться не могли по причине отсутствия в доме холодной и горячей воды. Как выяснилось, проблема заключалась в нерасторопности УК. 

В ООО «ЖЭУ-30», которая обслуживает новую пятиэтажку, сообщили, что необходимый пакет документов на подключение дома к тепло- и водоснабжению они направили в ресурсоснабжающую организацию не в декабре 23-го, а лишь в январе 2024 года. 

- Точную дату назвать не можем, это было сделано после праздников, - пояснили в управляющей компании. - Нам сказали, что регламент рассмотрения документов составляет 20 дней. На нас сами вышли Концессии, мы также обратились в администрацию по вопросу ускоренного заключения договоров. 

Позже стало известно, что документы на заключение договора водоснабжения были направлены УК в ресурсоснабжающую организацию 16 января. После публикации на сайте информагентства договор был заключен по ускоренной процедуре в пятницу, 26 января.

В ООО «Концессии водоснабжения» подтвердили, что 26 января, специалисты открыли запорную арматуру в водопроводном колодце по дому №7 на улице Бахтурова. 

Напомним, что жилье в новом 48-кватирном доме №7 по ул. Бахурова получили семьи из аварийных зданий на ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Саушинской, проспекта Столетова, 2-ой Караванной и других. Три квартиры в новостройке получили дети-сироты.

Примечательно, что новую пятиэтажку построили на месте старого расселенного аварийного дома, из которого ранее переселили около 90 человек.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.01.2024 20:04
Общество 30.01.2024 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 17:43
Общество 30.01.2024 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 16:02
Общество 30.01.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 15:30
Общество 30.01.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 14:36
Общество 30.01.2024 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 13:42
Общество 30.01.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 11:47
Общество 30.01.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 10:24
Общество 30.01.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 09:31
Общество 30.01.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 08:13
Общество 30.01.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 21:02
Общество 29.01.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 19:12
Общество 29.01.2024 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 18:47
Общество 29.01.2024 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 17:51
Общество 29.01.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 17:27
Общество 29.01.2024 17:27
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:44
«Динамо-Синара» вышло в «Финал четырех» Кубка РоссииСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде в новом доме для переселенцев после публикации «Высоты 102» появилась водаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:52
Волгоградская область планирует принимать 3 млн туристов в годСмотреть фотографии
20:04
Жители Волгоградской области жалуются на проблемы с интернетомСмотреть фотографии
20:02
Мебельщика-кидалу Бородавко отправили в колонию в Волгограде. Его партнер остался на свободеСмотреть фотографии
18:05
Волгоградские налоговики раскрыли причину роста поступлений в бюджет за 2023 годСмотреть фотографии
17:43
Волгоградцы просят органы опеки проверить полуголую героиню треш-видеоСмотреть фотографии
16:40
Кабины оторвало при ударе. Водители двух фур погибли в жутком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:26
Облсуд завершил процесс по делу замышлявших свержение власти экстремистовСмотреть фотографии
16:06
У школьной уборщицы под Волгоградом нашли туберкулезСмотреть фотографии
16:02
Третью стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Мошенники прикрылись главным санитарным врачом Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:36
«Там все плачут»: в Котово хоронят погибшую от взрыва газа семьюСмотреть фотографии
13:57
Под Волгоградом пенсионерка с перепугу стала миллионером и разорилась в один деньСмотреть фотографии
13:42
Бочаров: Волгоград должен быть привлекательным для жизни и саморазвитияСмотреть фотографии
13:00
В Камышине похоронили погибшего на СВО Семена ШевякинаСмотреть фотографии
12:40
Экс-полицейский из Волгоградской области неудачно поменял работуСмотреть фотографии
12:09
Чиновники показали Андрею Бочарову, на что тратили деньги в 2023 годуСмотреть фотографии
11:47
Сотрудников порностудии в Волгограде обвиняют в съемках и трансляции видео для взрослыхСмотреть фотографии
11:47
Жителям Тулака надоело быть «аппендиксом» двух районов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде на глазах у клиентов банка внезапно умер мужчинаСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде представят комплексную программу развития города до 2034 годаСмотреть фотографии
09:58
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредитных карт 2023 годаСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР штурмовикомСмотреть фотографии
09:03
Волгоградские нефтяники контролируют работу оборудования с помощью цифровой системыСмотреть фотографии
08:13
«Руками не трогать»: ядовито-зеленая вода шокировала жителей КотовоСмотреть фотографии
21:24
РПН оценил в 1,7 млрд рублей вред почве от незаконных свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:02
Волгоградцев проверят на онкологию 2 февраляСмотреть фотографии
20:24
Кошмарили два района: банду подростков осудили за серию краж и грабежей в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
С производителя бетона взыскали полмиллиона за загрязнение Волги в ВолгоградеСмотреть фотографии
 