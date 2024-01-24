Общество

«Ключи дали, а воды нет»: в Волгограде сирот и переселенцев из трущоб поселили в обезвоженный дом

Общество 24.01.2024 21:09
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24.01.2024 21:09



Переселенцы из аварийных домов, которым выдали ключи от квартир в новой пятиэтажке по ул. Бахтурова, 7 в Волгограде, заявили об отсутствии какой-либо воды в их квартирах.

- Ключи нам вручили еще две недели назад, а воды до сих пор нет, причем никакой. Как нам поясняют, дом не подключен к водоснабжению. Сейчас народ заселяется и вместе с вещами тащит и баклажки с водой. А что делать? Вдруг в туалет захочется, а так хоть вода будет, чтобы смыть за собой, - рассказали V102.RU переселенцы.

По их словам, жителей аварийных домов 1 декабря 2023 года пригласили, чтобы показать квартиры, приобретенные для них муниципалитетом. Уже тогда люди заметили отсутствие воды, но всех заверили, что этот вопрос решится со дня на день.

- Мы впервые вот так переезжаем. Меня уже спрашивал юрист, зачем я подписала все документы. Если честно, то поверили на слово, поэтому и подписали договор. Даже и в мыслях не было, что нас могут обмануть, что воды не будет так долго. Мы, конечно, вещи перевозим, но сами пока не переезжаем, ждем воду. Но я знаю, что одна семья уже живет здесь постоянно. Видимо там, откуда они переехали, совсем уже невыносимо, - рассказала информагентству волгоградка, которую переселили в новую пятиэтажку из аварийного дома на улице Саушинской.

Администрация Волгограда в начале декабря 2023 года сообщила, что свои будущие квартиры в новом доме осмотрели более 30 семей, проживающих в аварийках на ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Саушинской, проспекта Столетова, 2-ой Караванной и др. Тогда указывалось, что мэрия завершает приемку квартир, в которые заселятся жители домов, признанных аварийными. 

В ресурсоснабжающей организации заверили, что вода в новой пятиэтажке скоро появится. Ситуацию пытаются решить в оперативном порядке. 

- Управляющая организация направила заявление на заключение договора на поставку ресурса в указанный дом в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Специалисты «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» оказывают максимальное содействие в рассмотрении заявки и оперативном заключении договора. Ресурс начнет поставляться в квартиры жителей дома №7 по ул. Бахтурова в ближайшие дни, - сообщили V102.RU в ООО «Концессии водоснабжения».

Напомним, что в 48-кватирном доме №7 по ул. Бахурова три квартиры предназначены для детей-сирот и 45 для переселенцев из аварийного жилья. Новую пятиэтажку построили на месте старого расселенного аварийного дома, из которого ранее переселили около 90 человек.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102» / администрация Волгограда

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