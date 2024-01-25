Замглавы волгоградского УФССП ушла в отставку в свой день рождения

В Волгограде сегодня, 25 января, ушла в отставку замруководителя ГУ ФССП России по Волгоградской области подполковник внутренней службы Юлиана Белова. Об этом ИА «Высота 102» рассказали в пресс-службе управления. Примечательно, что последний рабочий день совпал с Днем Рождения Юлианы Беловой. В службе судебных приставов она отработала почти четверть века.

– Юлиана Борисовна пришла работать в систему органов принудительного исполнения в 2002 году, имея большой трудовой опыт в органах внутренних дел России. Прошла путь от старшего дознавателя до заместителя руководителя Главного управления ФССП России по Волгоградской области, – сообщили в УФССП.

За безупречную службу подполковник внутренней службы отмечена благодарностями и грамотами Главного управления ФССП России по Волгоградской области, награждена ведомственными медалями «За усердие» 2 степени, «10 лет ФССП», «За службу» 1, 2 и 3 степеней, «За заслуги».