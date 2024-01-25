Рукастого зампреда Волжской гордумы наградил министр спорта РФ

Общество 25.01.2024 16:28
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25.01.2024 16:28
Заместитель председателя Волжской городской думы Антон Гузев отмечен министром спорта РФ Олегом Матыциным. От имени федерального чиновника депутата наградили юбилейной медалью, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, сообщили V102.RU в горкоме КПРФ.
Мало кто знает, но Антон Гузев, руководитель фракции КПРФ в Волжской гордуме, является еще и членом общественной организации «Федерация армреслинга России». Он – мастер спорта и имеет звание спортивного судьи всероссийской категории по армреслингу.
Фото Волжского горкома КПРФ
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