



Погоня за водителем, который отказывался остановиться, произошла в Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские в итоге задержали лихача, применив оружие.

В ходе погони водитель увеличивал скорость, опасно маневрировал, создавая угрозу здоровью и жизни других участников дорожного движения. Сотрудники полиции сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем - по колесам иномарки.





Мужчину задержали. Выяснилось, что у него не было водительских прав, а машину он взял у друга. Также он сообщил, что был уверен в том, что ему ничего не будет.

В результате погони никто не пострадал. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области