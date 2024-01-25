Происшествия

Под Волгоградом удиравшего от полиции лихача остановили прицельным выстрелом по колесам

Происшествия 25.01.2024 15:59
0
25.01.2024 15:59




Погоня за водителем, который отказывался остановиться, произошла в Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские в итоге задержали лихача, применив оружие.

В ходе погони водитель увеличивал скорость, опасно маневрировал, создавая угрозу здоровью и жизни других участников дорожного движения. Сотрудники полиции сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем - по колесам иномарки.


Мужчину задержали. Выяснилось, что у него не было водительских прав, а машину он взял у друга. Также он сообщил, что был уверен в том, что ему ничего не будет.

В результате погони никто не пострадал. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.01.2024 10:52
Происшествия 25.01.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2024 09:52
Происшествия 25.01.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2024 19:16
Происшествия 24.01.2024 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2024 12:47
Происшествия 24.01.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2024 19:05
Происшествия 23.01.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2024 16:40
Происшествия 23.01.2024 16:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2024 13:22
Происшествия 23.01.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2024 10:40
Происшествия 23.01.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2024 21:02
Происшествия 22.01.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2024 13:20
Происшествия 21.01.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2024 12:50
Происшествия 21.01.2024 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2024 10:31
Происшествия 21.01.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2024 09:53
Происшествия 21.01.2024 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.01.2024 20:14
Происшествия 20.01.2024 20:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.01.2024 17:56
Происшествия 20.01.2024 17:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
Часть центрального парка Дубовки вернули в муниципальную собственностьСмотреть фотографии
17:31
Волгоградцам рассказали о погодных сюрпризах предстоящих выходныхСмотреть фотографии
17:19
Замглавы волгоградского УФССП ушла в отставку в свой день рожденияСмотреть фотографии
16:28
Рукастого зампреда Волжской гордумы наградил министр спорта РФСмотреть фотографии
16:26
Андрей Бочаров провел встречу с активом города УрюпинскаСмотреть фотографии
16:03
Уволенному из-за скандала с Анет Сай полковнику Климову снова отказали в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
15:59
Под Волгоградом удиравшего от полиции лихача остановили прицельным выстрелом по колесамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
«И 5 рублей – это деньги»: в Волжском заговорили о подорожании проездаСмотреть фотографии
15:17
Избившего сотрудницу МВД ростовчанина в Волгограде отправили в СИЗОСмотреть фотографии
15:10
Отдел полиции Советского района назвали лучшим в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:47
В городе Урюпинске открыли филиал волгоградского онкодиспансераСмотреть фотографии
13:03
Главу частного детсада в Волгограде наказали рублем за «кусачего» ребенкаСмотреть фотографии
12:30
Бастрыкин взял на контроль дело о пьяном дебоше в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:17
Работающий по-крупному мошенник осужден в Волгограде за продажу фермеру токсичного удобренияСмотреть фотографии
12:01
Губернатор Андрей Бочаров побывал в гостях у «Сказки»Смотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области простятся с погибшим на Украине мобилизованнымСмотреть фотографии
11:13
Чиновники Котово незаконно раздали гектары землиСмотреть фотографии
11:03
Регулятор нашел причины подорожания яиц, кур и рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
В Волжском на автомойке нашли мертвого водителяСмотреть фотографии
10:13
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных банков для открытия вкладаСмотреть фотографии
10:12
Осужденного под Волгоградом гражданина Украины выслали из РФСмотреть фотографии
10:07
В России задумались о тотальном цифровом контроле за детьмиСмотреть фотографии
09:52
Видео: две легковушки не поделили дорогу на пустой набережной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В аэропорту Волгограда ФСБ задержала иностранца с краснокнижными рогамиСмотреть фотографии
09:02
«Динамо-Синара» примет 25 января дома «Астраханочку»Смотреть фотографии
08:40
«Достигли дна?»: дизтопливо в Волгоградской области подешевело на 17 копеекСмотреть фотографии
08:14
«Ротор» вничью сыграл с болгарским «Спартаком» в ТурцииСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцы вечером 24 января запечатлели луну в кольцеСмотреть фотографии
21:53
Что за напасть? Яйца в Волгограде продолжают дорожатьСмотреть фотографии
21:09
«Ключи дали, а воды нет»: в Волгограде сирот и переселенцев из трущоб поселили в обезвоженный домСмотреть фотографииCмотреть видео
 