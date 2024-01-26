В Волгоградской области не могут найти самолет для облета рек перед паводком

Несостоявшимся признан конкурс по определению подрядчика для облета рек в Волгоградской области в рамках мониторинга паводковой ситуации в 2024 году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не поступило ни одного предложения от желающих выполнить работу.

Она заключалась в облете рек Донского и Волжского бассейнов в границах Волгоградской области для предпаводкового и паводкового осмотра с осуществлением фото- и видеосъемки. Максимальная (начальная) стоимость работ указана в сумме 655 тысяч 699 рублей за 9 летных часов. Заказчиком облета является областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В технической документации указано, что для исполнения работ необходимо воздушное судно грузоподъемностью не менее 1500 кг, максимальной взлетной массой не менее 5500 кг, дальностью беспосадочного полета не менее 750 км и вместимостью пассажиров не менее 6 человек. Кроме того, обязательно наличие действующего Сертификата летной годности, а также аэрофотосъемочного и навигационного оборудования с разрешением 1920х1080 (Full HD) пикселей.

Фото из архива ИА «Высота 102»