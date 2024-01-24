Общество

Что за напасть? Яйца в Волгограде продолжают дорожать

Общество 24.01.2024 21:53
0
24.01.2024 21:53


В Волгоградской области вновь отмечается рост цен на куриные яйца, передает V102.RU со ссылкой на еженедельный отчет Волгоградстата об изменениях потребительских цен.

Статистическое ведомство выявило, что яйца подорожали только в Волгограде, а в Камышине и Михайловке, наоборот, упали в цене.

Так, в Волгограде стоимость десятка яиц выросла за неделю на 1,55% - до 133,65 рубля. В Камышине цена такого же количества ячеек с продуктом составила 119,42 рубля, что на 0,86% дешевле по сравнению с предыдущей неделей. В Михайловке зафиксировано падение цен на яйца на 3,24%. Десяток здесь продавали за 124,78 рубля.

В целом по региону стоимость десятка яиц зафиксирована на отметке 130,45 рубля, что на 0,65% больше цены недельной давности.

В Волгоградской области вместе с яйцами дорожали бананы – рост на 3,42% (135,75 руб./кг.), белокочанная капуста – на 1,17% (32,25 руб./кг.), соль поваренная пищевая – на 3,1% (14,2 руб./кг.), картофель – на 0,93% (до 26,68 руб./кг.) и морковь – на 0,36% (32,46 руб./кг.). 

Читайте по теме:

Волгоградцы потеряли интерес к дешевым куриным яйцам

«Что скажет ФАС?». Торговые сети в Волгограде заигрались с ценами на куриные яйца

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.01.2024 21:09
Общество 24.01.2024 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 20:51
Общество 24.01.2024 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 19:58
Общество 24.01.2024 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 18:04
Общество 24.01.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 16:27
Общество 24.01.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 15:52
Общество 24.01.2024 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 15:17
Общество 24.01.2024 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 14:51
Общество 24.01.2024 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 13:44
Общество 24.01.2024 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 13:44
Общество 24.01.2024 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 12:30
Общество 24.01.2024 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 10:49
Общество 24.01.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 10:20
Общество 24.01.2024 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.01.2024 10:02
Общество 24.01.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2024 09:56
Общество 24.01.2024 09:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:53
Что за напасть? Яйца в Волгограде продолжают дорожатьСмотреть фотографии
21:09
«Ключи дали, а воды нет»: в Волгограде сирот и переселенцев из трущоб поселили в обезвоженный домСмотреть фотографииCмотреть видео
20:51
Автобус №21 без сидений для пассажиров удивил волгоградцевСмотреть фотографии
19:58
Волгоградский полицейский на трассе помог потерявшему колесо москвичуСмотреть фотографии
19:16
Из-за горящей иномарки на ЦПКиО центр Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
18:04
В ФНС волгоградцам напомнили о последнем дне для подачи отчетов и декларацийСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде школьники смогли задать вопросы сотрудникам УФСБСмотреть фотографии
16:44
Под Волгоградом разыскивают пропавшую перед Новым годом работницу автомойкиСмотреть фотографии
16:27
«Есть запасные дети?»: в центре Волгограда взрослые устроили опасный аттракцион для ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Минобороны назвало терактом крушение Ил-76 с пленными ВСУСмотреть фотографии
15:17
В Волгоградской области открыли первую стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
14:59
Суд отказал в оправдании упрямому «положенцу» из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцев предупредили о массовом обзвоне детей с территории УкраиныСмотреть фотографии
13:44
«Как они монетизируют травмы?»: мэрия Волгограда отказалась платить контуженному дорожным знаком ребенкуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Архитекторы придумали новый облик проспекту Металлургов в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:23
Молчаливый порнограф из Волгограда совращал подростков в СетиСмотреть фотографии
12:56
«Морально устойчивых» многодетных россиян предложили освободить от налогаСмотреть фотографии
12:47
В Белгородской области упал самолет ВКС Ил-76Смотреть фотографии
12:30
В храмах Волгоградской области поминают жертв «расказачивания»Смотреть фотографии
11:15
Директор УК в Волгограде держала сотрудников на голодном пайке с 2016 годаСмотреть фотографии
10:55
Фонду капремонта в Волгоградской области разрешат потратить 4,6 млрд рублейСмотреть фотографии
10:49
В Волжском массово отменяют уроки в школах из-за угрозСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцам рассказали, как отличить порядочных установщиков счетчиковСмотреть фотографии
10:02
В школе под Волгоградом ушедшего в декрет учителя заменили на домохозяйкуСмотреть фотографии
09:56
Борцов с сосульками заказали волгоградские чиновники в свои офисыСмотреть фотографии
09:23
Глава района Волгоградской области сообщил о своем опасном двойникеСмотреть фотографии
08:36
В цехе «Красного Октября» реконструировано центральное отоплениеСмотреть фотографии
08:27
Трескучий мороз в Волгоградской области сменится оттепельюСмотреть фотографии
06:30
Волгоградец подал в суд на фонд капремонта из-за неработающего лифтаСмотреть фотографии
21:35
В Волгоградской области ликвидируют 35 горлиц и фазанов из-за угрозы птичьего гриппаСмотреть фотографии
 