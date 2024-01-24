Что за напасть? Яйца в Волгограде продолжают дорожать

В Волгоградской области вновь отмечается рост цен на куриные яйца, передает V102.RU со ссылкой на еженедельный отчет Волгоградстата об изменениях потребительских цен.

Статистическое ведомство выявило, что яйца подорожали только в Волгограде, а в Камышине и Михайловке, наоборот, упали в цене.

Так, в Волгограде стоимость десятка яиц выросла за неделю на 1,55% - до 133,65 рубля. В Камышине цена такого же количества ячеек с продуктом составила 119,42 рубля, что на 0,86% дешевле по сравнению с предыдущей неделей. В Михайловке зафиксировано падение цен на яйца на 3,24%. Десяток здесь продавали за 124,78 рубля.

В целом по региону стоимость десятка яиц зафиксирована на отметке 130,45 рубля, что на 0,65% больше цены недельной давности.

В Волгоградской области вместе с яйцами дорожали бананы – рост на 3,42% (135,75 руб./кг.), белокочанная капуста – на 1,17% (32,25 руб./кг.), соль поваренная пищевая – на 3,1% (14,2 руб./кг.), картофель – на 0,93% (до 26,68 руб./кг.) и морковь – на 0,36% (32,46 руб./кг.).

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